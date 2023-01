Nominations : Stéphane Bracchi devient Directeur des partenariats et Chloé Raffy Secrétaire Générale de Monetivia

Monetivia renforce ses équipes et accueille Stéphane Bracchi au poste de Directeur des Partenariats et Chloé Raffy à celui de Secrétaire Générale.

Depuis janvier, Monetivia, entreprise française spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale fondée en juillet 2015 par Thomas Abinal et Amaury de Calonne, accueille Stéphane Bracchi au poste de Directeur des Partenariats et Chloé Raffy à celui de Secrétaire Générale de l’entreprise. Ces deux recrutements participent à la structuration de l’entreprise, dont le modèle est en forte croissance.

Développer et animer le réseau partenaires pour Stéphane Bracchi

Stéphane Bracchi est issu d’une formation en gestion financière et administration des entreprises. Riche d’une expérience en conseil financier et immobilier aux sein de grands réseaux bancaires, il évolue ensuite dans le développement et l’animation commerciale, en tant que Responsable du Pôle Immobilier du groupe Crystal Finance (groupe spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine des non-résidents Français), puis rejoint Izimmo, en qualité de Responsable Régional Prescription pour leur marque la Référence Pierre (groupe spécialisé dans la valorisation et la commercialisation d’immobilier de placement et d’accession). Entrepreneur, il crée SBR Invest en 2014, un cabinet de conseil en investissement immobilier, spécialisé dans la vente de biens neufs et anciens.

Stéphane Bracchi rejoint les équipes de Monetivia pour développer et animer au niveau national le réseau partenaires, composé de cabinets en gestion de patrimoine, Family offices, réseaux bancaires, courtiers d’assurance, etc.

« Je suis très heureux et fier de rejoindre les équipes Monetivia en tant que Directeur des Partenariats. Monetivia a une position unique pour accompagner les seniors souhaitant monétiser leur patrimoine immobilier de manière sécurisée et éthique. En apportant un service clé en main à nos partenaires CGP, nous les aidons à répondre aux besoins des baby-boomers qui veulent des revenus complémentaires mais aussi anticiper et optimiser la transmission de leur patrimoine », Stéphane Bracchi, Directeur Partenariats.

Les ressources Humaines pour Chloé Raffy

Diplômée de l’ICN Business School, Chloé Raffy a toujours évolué en appui de dirigeants dans différents types de structures (organisation professionnelle, industrie et start-up).

Précédemment Directrice Ressources Humaines et Communication dans le secteur du véhicule électrique, Chloé Raffy a rejoint Monetivia en tant que Secrétaire Générale. A ce titre, elle aura notamment pour mission de piloter les Ressources Humaines (recrutements, développement de la marque employeur, administration des Ressources Humaines, etc) et de veiller à l’organisation générale de la société auprès des Fondateurs sur des sujets opérationnels et stratégiques tels que la mise en place d’outils informatiques, la politique RSE ou le suivi des budgets et des indicateurs de pilotage.

« Je suis ravie d’avoir rejoint une société qui porte un projet novateur avec une dimension humaine et éthique forte. Le contexte de croissance que connaît Monetivia implique de nombreux défis en termes de structuration de l’entreprise et de développement des ressources humaines, c’est extrêmement motivant » explique Chloé Raffy, Secrétaire Générale.