Performance énergétique : Faites tester gratuitement votre maison avec SEREINE

Quelle est la performance énergétique réelle de son logement ? Aujourd’hui, cette question est au centre des préoccupations de tous les propriétaires, que ce soit au moment de l’achat d’une maison ou à l’occasion de travaux importants de rénovation.

Depuis 2019, les chercheurs de SEREINE*, projet d’innovation du programme PROFEEL, porté par la filière de la construction, travaillent à l’élaboration d’un outil inédit de mesure de l’efficacité énergétique des bâtiments.

Bénéficier d’une évaluation sereine gratuite de votre maison

Après une 1ère phase ayant permis de construire la méthode, SEREINE poursuit aujourd’hui son travail de recherche. L’équipe de travail lance une nouvelle campagne de tests, afin d’asseoir son opérationnalité.

240 propriétaires de maisons individuelles dont 170 maisons rénovées ou à rénover et 70 maisons neuves, sont invités à y participer dans toute la France d’ici fin 2024. Douze antennes régionales sont réparties sur le territoire pour atteindre cet objectif. À cette occasion, les participants bénéficieront d’une évaluation gratuite de la performance énergétique de leur logement.

SEREINE, une solution inédite et fiable d’évaluation de la performance énergetique

L’équipe de recherche SEREINE travaille à l’élaboration d’une méthode simple, fiable et objective de mesure de la performance énergétique réelle des logements. Un moyen efficace pour les propriétaires d’évaluer la qualité du bâti lors de l’achat d’une maison neuve ou de connaître le niveau de performance énergétique après avoir réalisé des travaux, ou encore de s’assurer que les travaux de rénovation énergétique ont permis d’atteindre la performance attendue.

Elle comprend un protocole de mesure de la performance thermique de l’enveloppe d’une maison, neuve ou rénovée, ainsi qu’une application pour évaluer la performance de tous ses systèmes énergétiques (chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, ventilation ou encore éclairage). Le tout est appliqué par un opérateur de mesure, professionnel qualifié et formé à la méthode SEREINE.

À l’issue des mesures, la valeur de l’isolation de la maison est transmise au propriétaire dans un format synthétique. À ce jour, 55 opérateurs en France ont été formés à ce dispositif qui apporte confort et tranquillité à l’ensemble des parties prenantes.

Quels avantages à faire évaluer dès maintenant votre maison avec SEREINE ?

Sans pour autant être opposable, la méthode SEREINE évalue la performance du bâti dans sa globalité. Elle ne se base pas sur la consommation à partir de l’analyse des factures. SEREINE, c’est une méthode rapide et peu intrusive : le kit de mesure est installé sur site pour une durée allant de 2 à 3 jours, par un seul opérateur.

Une procédure simple et rapide à déployer

Les mesures devront être réalisées pendant une période où la température extérieure n’excède pas 20°C. L’opérateur s’occupe de tout : il ferme les volets, entrave les bouches de renouvellement d’air, éteint les systèmes de chauffage et de ventilation, puis lance le matériel SEREINE pour procéder aux analyses.

Pour une mesure de l’enveloppe, les habitants doivent quitter les lieux pour que le résultat ne soit pas faussé par une activité humaine. En revanche, les occupants peuvent rester dans la maison durant l’évaluation de la performance des systèmes et en profiter pour recevoir des conseils d’entretien de la part de l’opérateur.

Quels critères d’éligibilité à la campagne de mesures ?

Les maisons concernées sont les maisons individuelles neuves, les maisons individuelles dans lesquelles des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés et les maisons dans lesquelles des travaux de rénovation énergétique sont envisagés, d’une surface idéale de 120 m² et comprenant 1 mur mitoyen maximum. La puissance électrique des installations doit être d’un minimum de 6kVA. Les fenêtres doivent être équipées de volets roulants ou battants. En cas de rénovation, au moins 2 postes de travaux doivent être concernés.

Pour participer, il suffit de contacter : sereine@qualiteconstruction.com.

*SEREINE, pour « Solution d’Évaluation de la PeRformance Énergétique INtrinsèquE », est l’un des projets de recherche de PROFEEL, un programme qui réunit l’ensemble des acteurs de la construction, financé dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) et soutenu par les pouvoirs publics. Depuis 2019, SEREINE rassemble ainsi une équipe de 40 chercheurs et ingénieurs issus de 8 organismes publics et privés.