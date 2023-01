Pros de l’immo : White Bird met ses outils à dispo des administrateurs de biens indépendants

Le syndic et gestionnaire locatif White Bird change d’échelle … Il souhaite accompagner le développement et la transformation digitale des administrateurs de biens indépendants sur tout le territoire national. Il met ainsi à leur disposition tout son écosystème digital, opérant également une partie de leur back-office, pour leur permettre de se concentrer sur les sujets à forte valeur ajoutée.

Fort de ses premiers partenaires en Gironde (Bordeaux), Indre-et-Loire (Tours) et Ile-de-France (Est parisien), White Bird ambitionne d’ouvrir son réseau à une trentaine de cabinets partout en France d’ici fin 2023.

Booster la croissance des administrateurs de biens

Selon le Baromètre ANGC 2022 sur les métiers de la copropriété, les gestionnaires ont avant tout le goût du terrain et du contact humain, et ce qu’ils apprécient le plus dans l’exercice de leurs fonctions relève du relationnel (35%) et du suivi des travaux (34%). En revanche, pour 88% d’entre eux, la gestion du flux de mails est perçue comme une charge psychologique permanente…

En prenant en charge certaines de leurs fonctions supports et tâches administratives chronophages à faible valeur ajoutée, White Bird se positionne comme un facilitateur de leur quotidien les accompagnant dans leur développement et l’optimisation de leur rentabilité.

Back-office, digitalisation des process … Des outils pour les administrateurs de biens

Grâce aux outils, à la digitalisation de ses process et aux compétences transversales de ses équipes de back-office, à la fois techniques, comptables, administratives et commerciales, White Bird veut améliorer la vie de ses partenaires administrateurs de biens afin qu’ils puissent passer davantage de temps sur le terrain, au plus proche des intérêts de leurs clients.

« Trier, scanner, archiver, gérer les envois postaux et les refacturations, gérer manuellement les impayés, mettre à jour les trop nombreuses bases de données, répondre aux e-mails… Les administrateurs de biens indépendants gèrent, souvent seuls, une quantité de tâches administratives chronophages dont la valeur est souvent non perçue par le client. Des tâches à faible valeur ajoutée qui vampirisent leur cœur de métier et peuvent être automatisées avec notre plateforme digitale et le soutien de nos équipes de back-office. Ce besoin de transformation coûte cher et nécessite des compétences spécifiques et des ressources que bien souvent les acteurs locaux et indépendants n’ont pas, alors même que ce sont eux qui ont la meilleure proposition de valeur et la meilleure qualité de service, indique Delphine Merle, cofondatrice de White Bird.

Et elle ajoute : « En mettant à leur disposition un back-office humain et digital fiable, efficace et innovant, nous leur permettons de gagner un temps précieux pour davantage capitaliser sur leur portefeuille de mandats et se focaliser sur ce qui fait leur différence : qualité de service, relation humaine, proximité, écoute et disponibilité. En intégrant le réseau White Bird, les administrateurs de biens indépendants peuvent se concentrer sur leur croissance sereinement, sans crainte d’obérer leur rentabilité et surtout de se retrouver noyés sous le poids de l’administratif des nouveaux mandats et des recrutements incertains. »*

Le Syndic Heureux, membre du réseau White Bird, gère aujourd’hui un portefeuille de 43 copropriétés dans la région bordelaise

« Proximité avec les copropriétaires, valorisation de leur patrimoine et de leur confort au quotidien, connaissance du tissu local, accompagnement et suivi personnalisé au plus près des préoccupations des copropriétés : l’administration de biens c’est un métier de passion. Mais voilà, cinq ans après sa création, mon entreprise grandit vite et, comme je suis seul à la barre, je passe de plus en plus de temps sur les tâches administratives. Comptabilité, intégration des nouvelles copropriétés, support client : forcément je ne peux pas passer autant de temps que je le voudrais sur le terrain, là où je fais la différence, à exercer réellement mon métier, dans un moment où justement les copropriétés ont besoin d’être accompagnées. Je réalise alors que je ne peux plus continuer seul, sans les bons outils et une gestion structurée, et que j’ai besoin d’un support, raconte Benoît Delastre, fondateur et gérant du Syndic Heureux.

Et de conclure : « Ce partenariat avec White Bird a changé mon quotidien. Le haut niveau de qualité des outils et des services, la disponibilité et l’expertise des équipes, leur accompagnement pour m’épauler dans la structuration et l’amélioration de ma gestion et de mes process : ce soutien va me permettre de dépasser les effets de seuil qui limitaient jusqu’ici ma croissance. Et surtout, j’ai désormais plus de temps et suis plus serein pour retourner sur le terrain, développer mon portefeuille et prendre enfin quelques jours de congés ! », conclut-il.