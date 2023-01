Immobilier : Pour 6 propriétaires sur 10, vendre son logement est aussi stressant que le passage à la retraite

La vente de sa résidence principale se place clairement parmi les évènements marquants dans la vie des Français. Un processus long et fastidieux parfois vécu comme un cataclysme dans la vie personnelle de chacun des propriétaires. Casavo, plateforme immobilière, spécialiste de la Vente Garantie, s’est penchée, avec OpinionWay, sur les étapes de ce processus et la façon dont il est vécu par les Français.

Pire que le passage d’un examen pour 54 % des Français

Pour une majorité de Français, il serait encore plus stressant que le passage d’un examen, qu’il soit scolaire, universitaire ou professionnel (54%) ou encore le passage du sacro-saint permis conduire (53%)… Vendre son bien immobilier suscite le même stress que les grands moments de la vie et ses sauts dans l’inconnu, tels que l’organisation d’un mariage (55%) ou la naissance d’un premier enfant (43%) ; mais aussi de situations plus traumatiques telles qu’un contrôle fiscal (52%) ou un changement d’emploi (54%).

Pis. À l’heure où une partie de la population est vent debout contre le projet de réforme du système des retraites, près de 6 français sur 10 (58%) se disent autant (22%) voire davantage stressés (36%) par la vente de leur logement que par leur passage à la retraite.

Une source de stress et d’inquiétudes pour 59% des propriétaires

Questionnés sur la perspective de la vente de leur résidence principale, 59% des propriétaires interrogés évoquent un état d’esprit négatif : 36% des femmes s’avouent inquiètes (contre 32% des hommes) et 37% se disent stressées (contre 27% des hommes). 15% confessent même être paniquées (contre 7% des hommes), voire découragées pour 10% d’entre elles (contre 7% des hommes).

Les hommes affichent davantage de confiance : 27% de disent sereins (contre 14% des femmes) et 20% optimistes (comme 19% des femmes).

69% craignent de vendre dans de mauvaises conditions

Cet état d’esprit recouvre de nombreuses appréhensions. En effet, dans la perspective de vendre leur résidence principale, 69% craignent de vendre dans de mauvaises conditions, c’est-à-dire en-dessous de sa valeur, 66% redoutent de voir la vente retardée et 54% s’inquiètent de ne pas trouver d’acquéreur.

« L’étude confirme nos constats sur le terrain : vendre sa résidence principale constitue une telle épreuve que les Français ont besoin de se tranquilliser. Sans surprise, ils plébiscitent à 79% le recours à un professionnel de l’immobilier pour faciliter la vente tout au long du processus, analyse Bertrand Martin, Directeur Général de Casavo France. Un rôle d’accompagnement d’autant plus déterminant que 4 Français sur 10 sont prêts à payer plus de frais d’agence pour garantir le prix net vendeur et 3 sur 10 pour garantir le délai de vente ».

L’expérience de la vente de sa résidence principale : le verdict des Français qui l’ont vécu

La vente de sa résidence principale est un processus complexe faisant intervenir un grand nombre d’acteurs. Une chaîne de confiance que les Français ne remettent pas en cause : dans l’hypothèse de cette vente 82% affichent leur confiance à un notaire, 73% à un agent immobilier, 66% aux artisans en charge notamment des audits énergétiques, 63% aux acheteurs potentiels, 60% à leur banquier ou à un courtier immobilier, et 54% à leur assureur. Néanmoins, face à des offres plus récentes et encore largement méconnues, seul un quart des interviewés (23%) accorde leur confiance à une plateforme immobilière digitale.

Cette confiance affichée envers les différents maillons de la chaine se concrétise dans les faits puisque 80% des propriétaires sont satisfaits des conditions dans lesquelles s’est passée la vente de leur bien et 77% estiment même l’avoir vendu au bon prix.

Pour autant, les a priori et les craintes des Français ne sont pas tout à fait infondés. Pour 42% des propriétaires Français, cette vente a été un moment difficile à vivre. 31% estiment notamment avoir mis trop de temps pour trouver un acheteur. Et finalement, la période où ils ont vendu leur résidence principale reste un mauvais souvenir pour 27% d’entre eux.

Vendre son bien immobilier, un parcours semé d’embuches …

Pour les Français interrogés, les étapes les plus difficiles à gérer sont la recherche d’un acheteur (33%), la gestion des visites (30%), les négociations avec les acheteurs potentiels (24%), l’estimation du bien (22%), la recherche d’une agence immobilière (15%), ex-aequo avec l’attente avant le déblocage de fonds, et enfin la négociation d’un crédit immobilier ou d’un crédit relais (14%).

… générant des craintes jusqu’au dernier moment

Parmi leurs plus vives inquiétudes, les propriétaires ayant déjà̀ vendu un bien citent une éventuelle rétractation de l’acheteur (74%), le risque de ne pas trouver d’acheteur assez rapidement (70%), de vendre à un prix trop bas (68%), la crainte que l’acheteur ne trouve pas le financement nécessaire (67%), qu’il ne puisse pas acheter le bien convoité en raison d’un problème lors de la vente de leur résidence principale (44%) ou l’’annulation de la vente en raison d’un problème de conformité́ (39%).

« S’il demeure a posteriori un bon souvenir pour une majorité de Français, il ne faut pas sous-estimer les nombreuses sources d’inquiétudes et de stress suscitées par la vente de leur bien immobilier. Vendre sa résidence principale fait partie des moments charnières mais parfois traumatiques de la vie de nombreux Français. Face à ces multiples appréhensions, la grande majorité des propriétaires est prête à faire appel à un professionnel de l’immobilier capable de les accompagner et de les rassurer, souligne Bertrand Martin. C’est toute l’ambition de Casavo : proposer la sécurité d’une Vente Garantie via notre plateforme qui fédère déjà une communauté de 120 agents immobiliers sur le terrain et 100 de plus d’ici fin 2023, dont la mission quotidienne est de transformer positivement grâce au digital le processus de la vente immobilière, afin que cela devienne un bon souvenir pour 100% des Français ! »

Source : Casavo