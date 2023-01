« L’instabilité ambiante ralentit la prise de décision des acquéreurs de châteaux », Olivier de Chabot (groupe Mercure)

Olivier de Chabot fait le point sur le marché très particulier des châteaux dans un contexte économique instable, pour Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le directeur général du groupe Mercure Forbes Global Properties renouvelle l’engagement du groupe Mercure dans la défense du patrimoine. Extraits choisis.

Olivier de Chabot : Comme l’ensemble des acteurs du luxe, nous avons été agréablement surpris malgré plusieurs phases que nous avons connues entre le 1er et le 4e trimestre. Nous avons en effet enregistré une progression de 22 % de nos ventes, soit 332 propriétés pour un total de 290 millions d’euros. Avec une constance pour les châteaux : nous avons vendu 1 château sur 3 au cours des quarante dernières années.

Mon Podcast Immo : Depuis l’été, le marché s’est considérablement ralenti ?

Olivier de Chabot : L’instabilité liée à la guerre en Ukraine, les marchés de l’énergie et l’évolution des taux de crédit ont fortement pénalisé l’engouement de notre clientèle, surtout dans la prise de décision. Dans 8 cas sur 10, les offres sont faites sans condition suspensive de crédit et pourtant 1 client sur 2 recourt au crédit.

Mon Podcast Immo : Comme abordez-vous 2023 ?

Olivier de Chabot : Nous sommes confiants mais restons prudents. Trois éléments majeurs peuvent impacter notre marché : l’inflation et les taux d’intérêt, le coût de l’énergie et toute la partie « greenflation » [aggravation de la hausse des prix des matières premières et de l’énergie liée à la transition écologique] autour de la transposition de la loi Climat et Résilience dans notre marché. Pour un château, le prix n’est pas le moteur de l’acquisition. Le moteur, c’est le beau, le rêve, s’inscrire dans le temps.

Olivier de Chabot : Sur les 300 châteaux que nous avons en stock, il ressort que nous sommes à peu près alignés avec la moyenne nationale : 8 % de biens en F ou G et pour nous, 4 % en F et 3 % en G. Il ne faut pas oublier que 80 % des châteaux ont changé de mains au cours des vingt-cinq dernières années et que les nouvelles générations n’acceptent pas les critères de confort des générations précédentes.

Mon Podcast Immo : Le sujet est donc plus psychologique ?

Olivier de Chabot : Oui. On voit bien qu’avec cette « révolution » verte de la société, tous les leviers fiscaux seront teintés de vert, avec les contraintes qui y sont liées. La question à se poser est : Est-ce que l’énergie est le premier sujet pour un château, ou est-ce la restauration et le maintien du patrimoine en tant que tel ?

Mon Podcast Immo : Justement, la restauration coûte de plus en plus cher ?

Olivier de Chabot : Elle a triplé et ce pour trois raisons : le temps que l’on met à trouver des entreprises qualifiées disponibles sur ce marché ; la formation des artisans qui est insuffisante et les coûts génériques (énergie, salariaux…)

Mon Podcast Immo : Quels sont les acquéreurs aujourd’hui et combien faut-il compter pour un château en moyenne ?

Olivier de Chabot : Sur l’ensemble du marché, les Américains sont revenus en novembre 2021 en axant leur dévolu plutôt sur Paris et l’Ile-de-France. Sur la partie châteaux, on a plutôt une clientèle européenne (scandinave) qui a un amour de l’art de vivre à la française.

Pour un château, le prix moyen oscille entre 850 000 et 1 million d’euros. Ce qui fait la différence, c’est sa situation par rapport aux axes de communication et sa surface foncière : entre un château « sec » qui a 2 hectares de parc et un château auquel on peut adjoindre de 100 à 150 hectares de bois et de terre autour.

Mon Podcast Immo : Quels sont ces partenariats que vous mettez en place au service du patrimoine ?

Olivier de Chabot : Il s’agit de continuer l’engagement du groupe qui avait été initié par mon prédécesseur Pierre Chassaigne, autour de ce patrimoine.

Déjà très actifs avec l’association La Demeure historique, le 2 décembre, nous avons franchi une étape supplémentaire en devenant leur mécène officiel. Cela nous permet de partager notre expérience et de collaborer à la construction de dossiers en vue d’aider les propriétaires de ce type de biens.

Ce partenariat complète celui que nous avions depuis vingt-deux ans avec Vieilles Maisons françaises, à travers le Prix Mercure. Enfin, nous avons un troisième partenariat avec la jeune start-up Dartagnans, avec qui nous travaillons à la promotion de la Nuit des châteaux, un événement qui se déroule chaque année en octobre, dans des propriétés privées, pour partager ce patrimoine avec le public.

Mon Podcast Immo : Vos acquéreurs sont-ils très investis dans la défense du patrimoine ?

Olivier de Chabot : Pour eux, c’est une des données majeures. Ce sont des biens dont la jouissance n’est pas immédiate (pour cause de travaux), n’est pas continue dans l’année, et ce sont des bâtiments qui « vivent » et qui nécessitent un entretien quotidien.