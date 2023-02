Travail : 44% des Français souhaitent moins travailler ou moins s’impliquer en 2023

En 2023, la majorité des actifs souhaitent réduire leur temps ou leur implication au travail. Ils entament cette nouvelle année avec la volonté de s’accorder enfin de vraies pauses, le midi et pendant la journée !

Face au contexte économique et social actuel (inflation, pouvoir d’achat, marché du travail…) les Français prévoient-ils pour 2023 de grands changements professionnels ?

Talent.com, spécialiste du marché de l’emploi et du recrutement dans le monde (présent dans 77 pays), les a interrogés pour savoir sur ce qu’ils comptent changer cette année au boulot.

Les Français mitigés quant au marché du travail actuel

Un début d’année difficile à appréhender pour les actifs ? Entre alertes (inflation, baisse du pouvoir d’achat, hausse des taux de crédits…) et signaux positifs (marché du travail dynamique, taux de chômage en baisse, fort besoin de main d’œuvre…) les Français sont mitigés sur la sécurité de leur emploi. Pour preuve, selon l’enquête réalisée par Talent.com, sur 1016 Français actifs en poste, la moitié d’entre eux déclare craindre pour la sécurité de son emploi compte tenu du contexte économique et social actuel.

Début 2023, les Français choisissent donc de sécuriser leur situation professionnelle, puisque six répondants sur dix avouent que le contexte les incite à conserver leur poste cette année.

Pour autant, pour faire face au contexte économique actuel et pour augmenter leur pouvoir d’achat, ce début d’année sera l’occasion pour certains de demander une augmentation (24%) ou une promotion (12%). Preuve que le bulletin de paie contribue toujours à la satisfaction professionnelle des salariés. 2023 c’est également l’année de la montée en compétences : 14% des actifs interrogés envisagent en effet de suivre une formation.

1 actif sur 10 veut changer de métier ou de secteur d’activité

D’autres, encouragés par le marché du travail dynamique, déclarent vouloir changer de métier (12%) ou de secteur d’activité (10%). La mobilité ne fait pas non plus l’unanimité quand il s’agit de prendre un tournant dans sa carrière pour augmenter ses revenus : seuls 8% des salariés envisagent de déménager et de changer de région. De même, dans un pays où l’entrepreneuriat est pourtant favorisé, les salariés restent encore timides face à la création d’entreprise : 6% souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat.

Des changements professionnels pour gagner plus

Les Français qui comptent faire des changements professionnels pour augmenter leurs revenus invoquent les raisons principales suivantes : pour épargner plus (53%), pour leurs enfants (39%), ou pour se payer des biens de consommation courante (39%).

Moins d’implication ou plus de performances ?

Le sondage montre que 44% des salariés souhaitent réduire leur temps ou implication au travail alors qu’un quart chercheraient plutôt à améliorer leurs performances. Dans le détail, 28% des interrogés souhaitent faire uniquement et strictement ce pour quoi ils sont payés et pas plus.

C’est sur ce principe que repose la tendance du « Act Your Wage » relayée par de nombreuses vidéos sur TikTok. L’idée est d’inciter les salariés à travailler à hauteur de leur rémunération, en réalisant seulement les tâches pour lesquelles ils sont payés, pour éviter le surmenage. En outre, près d’un sur cinq déclare qu’il ne quittera plus le bureau trop tard le soir (19%), quand 14% ne se connecteront plus en dehors de leurs heures de travail.

A l’inverse, pour améliorer leur productivité, certains ont décidé de faire plus d’heures supplémentaires en 2023 (15%), d’arrêter de procrastiner (12%) et d’éviter d’arriver en retard au bureau (8%).

L’avènement de l’équilibre vie pro/vie perso

2023, c’est aussi l’occasion de prendre de bonnes résolutions en termes d’organisation au quotidien. Parmi la liste des changements que les Français comptent mettre en œuvre pour améliorer leur travail cette année, une résolution se dégage particulièrement.

Plus d’un tiers des répondants déclare en effet vouloir “Mieux équilibrer son temps entre vie professionnelle et vie personnelle” (37%). Dans cette logique, 24% entament cette nouvelle année avec la volonté de s’accorder enfin de vraies pauses, le midi et pendant la journée. Plus courant, bien que rarement observé sur le long terme, ils sont 19% à vouloir commencer une activité sur ces temps de pause.

Enfin, afin de fluidifier les relations et d’améliorer leur cadre de travail, 15% des répondants vont privilégier leurs rapports avec leurs collègues en 2023 et 17% souhaitent développer leur réseau professionnel.

“Notre enquête menée ce mois de janvier montre que le contexte économique et social actuel divise les salariés vis-à-vis du marché de l’emploi. Faut-il craindre une récession ou au contraire, rester optimiste quant à tous ces recrutements annoncés par les entreprises ? Alors que la nouvelle année est souvent synonyme de changements, six actifs sur dix nous ont répondu que cette situation ne leur donnait pas envie d’envisager une remise en question professionnelle en 2023. Pour augmenter leur pouvoir d’achat, les premières semaines de cette nouvelle année seront l’occasion tout au mieux de demander une augmentation ou une promotion plutôt que de quitter leur employeur actuel”, déclare Adrien Scemama, responsable de Talent.com en France.