« Prix de l’immobilier : Le DPE est devenu un élément de négociation », Caroline de Gantes et Thomas Lefèvre

Le DPE est désormais au cœur des préoccupations du secteur de l’immobilier. C’est ce qui ressort de l’étude sur l’impact de la loi Climat et Résilience sur le marché réalisée par Aviv et SeLoger. Caroline Evans de Gantès et Thomas Lefebvre répondent aux questions d’Ariane Artinian. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Pourquoi avoir fait cette étude ?

Caroline Evans de Gantès : La décarbonation est l’actualité majeure de notre secteur du logement et du bâtiment, celui le plus consommateur d’énergie et le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre en France. Et nous voyons que les Français retiennent le DPE comme critère majeur de sélection de biens à visiter.

Mon Podcast Immo : Pouvez-vous nous rappeler les grandes étapes de l’application de la loi Climat et Résilience ?

Caroline Evans de Gantès : La première date clé a été juillet 2021, avec l’opposabilité du DPE ; ensuite, janvier 2023, date à partir de laquelle les biens de la classe G+ qui consomment plus de 450 kWh/m2/an sont interdits à la relocation ; dernières étapes, l’interdiction à la relocation les biens classés F en 2028 et E en 2034. À partir de 2028, ce sont 2 millions de biens qui seront concernés.

Mon Podcast Immo : Les propriétaires ont-ils conscience que l’étiquette D sera le plus mauvaise dans dix ans ?

Thomas Lefebvre : Pas vraiment. Il ressort d’un sondage que 70 % des Français ne connaissent pas le cadre législatif qui s’applique.

Mon Podcast Immo : Constatez-vous une arrivée massive de ces biens sur le marché et dans quelles régions particulièrement ?

Caroline Evans de Gantès : Effectivement, nous constatons que sur le site SeLoger plus de 19 % des biens mis en vente sont des passoires thermiques, soit pratiquement deux fois plus qu’il y a cinq ans (11 %). La cartographie de cet impact est très variée. Par exemple, la Creuse est le département qui est considéré comme ayant le plus de biens mis en vente considérés comme des passoires thermiques (35 %).

Thomas Lefebvre : Il n’y a pas de corrélation entre les départements où l’on observe une forte hausse des passoires thermique sur le marché et ceux où il y a le plus de propriétaires bailleurs. Dans la Creuse, par exemple, on observe qu’il y a beaucoup de mises en vente, ce qui laisse suggérer que le cadre de la loi n’impacte pas forcément que les propriétaires bailleurs.

Mon Podcast Immo : Y a-t-il une corrélation avec le climat ?

Thomas Lefebvre : Oui. Dans le sens où on voit bien que dans les département du sud de la France, on trouve peu de passoires thermiques sur le marché car, structurellement, compte tenu du climat, il faut moins chauffer les logements dans ces régions.

Mon Podcast Immo : Quelle influence la loi a-t-elle sur les prix à la vente et à la location ?

Thomas Lefebvre : On observe à la fois une décote sur les passoires thermiques de 4 % dès la mise en vente et une négociation plus importante, de l’ordre de 5 %. Au final, tout cela se répercute sur l’évolution des prix – et c’est pour nous le résultat majeur de cette étude – qui, depuis juillet 2021, ont augmenté de 7 % en moyenne, alors que celui des passoires thermique ont augmenté de seulement 3,7%.

Sur la location, on observe une baisse générale de l’offre locative essentiellement due à la hausse des taux d’intérêts qui empêche les locataires d’accéder à la propriété.

Thomas Lefebvre : Cette tendance devrait s’accélérer. Nous voyons que nous sommes rentrés dans un cycle baissier en France avec l’augmentation des taux et que cet écart devrait de creuser compte tenu de l’accélération du calendrier législatif.

Mon Podcast Immo : Quel conseil donneriez-vous à vos agents immobiliers ?

Thomas Lefebvre : Savoir maîtriser cette loi, maîtriser le DPE, fera la distinction pour aider les vendeurs. En termes de compétition sur le marché, les professionnels de l’immobilier doivent être capables de guider les Français sur les travaux de rénovation qu’il est nécessaire de faire ou pas. Un élément différenciant majeur pour être les véritables opérateurs de cette loi sur la transition énergétique.

Mon Podcast Immo : Au final, que pensez-vous de la loi Climat et Résilience ?

Thomas Lefebvre : On ne se pose pas la question. Les ambitions de la France en matière de décarbonation de l’économie française à l’horizon 2050 sont très fortes. On parle de mettre l’ensemble des parcs de logements entre les catégories B et C de classe énergétique Ce qui suppose une rénovation massive et majeure de 80 % de nos bâtiments. Nous n’avons pas le choix.

Caroline Evans de Gantès : Pour nous, l’enjeu est à la fois d’être transparent sur ce qui se passe dans le secteur immobilier et d’accompagner les porteurs de projets pour qui le DPE est un critère important. Nous ferons tout pour que cela se passe le mieux possible pour réaliser cette ambition massive de décarbonation en France.