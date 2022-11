Immobilier : « Créer le perfect match entre les porteurs de projets et les professionnels », Caroline Evans de Gantes (AVIV France)

Temps de lecture estimé : 2 min

Artinian Artinian reçoit en live du salon RENT, pour Mon Podcast Immo, Caroline Evans de Gantès, directrice générale du groupe AVIV France. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Vous nous présentez le groupe AVIV ?

Caroline Evans de Gantès : AVIV est une proptech majeure européenne qui est présente en France, Allemagne, Belgique, Espagne et Israël. En France, AVIV est portée par Meilleurs Agents, Logic Immo et SeLoger, qui représentent plus de 1 000 collaborateurs. Nous voulons changer l’expérience immobilière pour les Européens tout en continuant à porter les belles marques françaises. D’ailleurs, nous fêtons les 30 ans de SeLoger cette année, les 15 ans de Meilleurs Agents l’année prochaine.

Mon Podcast Immo : Concrètement que veut dire changer l’expérience immobilière des utilisateurs européens ?

Caroline Evans de Gantès : Chaque jour, nous enregistrons des millions de visites de la part de porteurs de projets qui viennent pour consulter les annonces, comparer les prix, pour s’inspirer. Il ne faut pas oublier que qu’un projet immobilier est complexe et générateur de stress, il vient en troisième position après le deuil et le divorce. Nous essayons de simplifier les procédures, d’ôter tous les freins, en mettant en relation le bon porteur de projet avec le bon professionnel. Depuis trente ans, nous sommes le meilleur partenaire des professionnels avec toutes les connaissances clients des porteurs de projets. Nous voulons créer le perfect match pour les professionnels qui cherchent à capter des mandats, à trouver des acquéreurs.

Mon Podcast Immo : Aujourd’hui vous lancez Ultimmo. Quelle est-elle cette nouvelle offre ?

Caroline Evans de Gantès : Aujourd’hui, les professionnels sont dans un contexte incertain. Entre la recherche de mandats et la visibilité auprès des futurs acquéreurs, les besoins sont multiples. Ultimmo est une offre globale qui couvre tous ces besoins, c’est l’offre la plus complète sur le marché français avec plusieurs gammes et plusieurs services.

Mon Podcast Immo : Quel est l’impact de cette offre sur les tarifs ?

Caroline Evans de Gantès : Cette offre s’inscrit dans la proposition de créer plus de valeur d’AVIV pour les 30 000 professionnels qui nous font confiance.