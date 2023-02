Immobilier : Chalet à Chamonix avec vue sur le Mont Blanc

Immobilier Chamonix (74) : Chalet d’exception de 10 pièces, avec piscine extérieure et vue sur le Mont Blanc, cherche preneur.

Ce magnifique chalet d’architecte, construit en rondins et unique dans la vallée, par son style, sa surface de 468 m² et son emplacement dans un secteur très recherché et ensoleillé.

Une pièce de vie de 123 m²

Le Chalet des Tines est construit sur 3 demi-niveaux avec au rez-de-jardin un sas d’entrée, un hall d’entrée, deux chambres donnant sur le jardin, une salle de bains, une salle cinéma, une salle de jeux, une espace bien-être, un bureau (qui peut être transformé en chambre) ainsi qu’une cave, des espaces techniques avec une pompe à chaleur (géothermie) et les branchements pour l’installation de panneaux solaires, une buanderie et un garage double.

Au rez-de-chaussée une pièce de vie de 123 m² qui comprend la cuisine, la salle à manger et les salons, tous exposés sud avec vue sur le massif du Mont Blanc. Au demi niveau, un bar agrémenté d’une serre végétalisée et un accès à la terrasse.

Une vue imprenable sur le massif du Mont Blanc

Au premier étage une chambre master avec salle de douche et dressing bénéficiant des grandes baies vitrées et une superbe vue sur le Mont Blanc, et une passerelle qui accède à un bureau qui peut se transformer en chambre.

En annexe, sur le terrain arboré de 2 099 m², une piscine extérieure chauffée à contre-courant, un jacuzzi et un charmant mazot aménagé de 30 m² complète cette superbe propriété.

Cette belle demeure sans vis-à-vis est sécurisée par une clôture avec portail électrique, bénéficie d’une vue imprenable sur le massif du Mont Blanc et un grand jardin sans vis-à-vis avec une exposition réfléchie pour profiter d’un ensoleillement maximum tout au long de l’année.

Parfaitement situé à quelques pas du golf et du domaine skiable de la Flégère, ce chalet unique et chaleureux offre un véritable havre de paix.

Le prix : 10 500 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.barnes-international.com.