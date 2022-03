Immobilier Val d’Isère : Découvrez le chalet Cahokia, un écrin dans un paradis blanc

Le chalet de prestige Cahokia bénéficie d’un emplacement magique, face au site naturel du parc nordique et ses sommets enneigés. Venez rêver …

A Val d’Isère, station huppée des Alpes françaises, le Groupe VALLAT propose à la vente un bijou, un havre de paix à l’écart de l’agitation et propice à l’immersion dans une nature envoutante : le chalet Cahokia.

290 m² de luxe face aux sommets

A l’intérieur du chalet Cahokia se révèlent de grands espaces de vie en double exposition, 6 pièces, 5 splendides chambres en suite et un spa avec piscine et hammam, tout cela dans un espace de 290 m² et sur 3 étages afin de cultiver la convivialité, le partage, l’échange… En famille ou entre amis, ce chalet promet des souvenirs inoubliables.

Depuis les grandes baies vitrées du salon cathédrale, le panorama est à couper le souffle

Profiter d’un bon roman au coin de la cheminée en pierre, se détendre dans la piscine privée du chalet, admirer le coucher du soleil lové dans un confortable fauteuil design… autant de moments précieux rendus possibles dans ce décor de magazine.

Contemporain mais traditionnel …

Bien que contemporain, le chalet cherche aussi à incarner l’esprit traditionnel de montagne. Du bois, du marbre, de la pierre, de la roche… les matières se mêlent pour créer une atmosphère feutrée, alpine et moderne à la fois.

Le bonheur en haute altitude : Val d’Isère

Née dans les années 30, Val d’Isère était à l’origine un pari fou de par son emplacement, ainsi que la rigueur de son climat. Mais très vite, la station attire les professionnels du ski et devient non seulement un lieu de haute-compétition mais aussi une destination touristique évidente, pour toute la famille.

Depuis, Val d’Isère a su allier subtilement l’authenticité à l’exigence sportive et à l’art de vivre. Traditionnelle mais aussi très conviviale, la station réunit touristes et locaux. On s’y déplace principalement à pied et les meilleures adresses gastronomiques sont à portée de main. C’est également une station très agréable pour les beaux jours avec de nombreuses activités sur place telles que le vélo de route, le VTT, ou encore la randonnée en montagne.