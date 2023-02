La LED prend le lead !

De la déco au confort, en passant par des propriétés écologiques intéressantes, la lampe LED fait de plus en plus d’adeptes d’une décoration moderne, discrète et élégante.

La solution d’un spot encastrable efficace est désormais privilégiée par les professionnels de la décoration d’intérieur comme d’extérieur. Voici ce qu’il faut savoir la LED.

Une LED, qu’est-ce que c’est ?

Cet acronyme d’origine anglophone (pour « Electric Emetting Diode ») fait partie de notre vocabulaire courant depuis des années déjà. Ce type de lampe s’est fait une place au soleil grâce à ses caractéristiques spécifiques en matière de coût, de style et d’économies d’énergie. Chaque LED est en réalité composée de plusieurs diodes électroluminescentes proches les unes des autres. Ensemble, elles transforment l’électricité en lumière, pour un rendu optimal.

La LED incastrable, du beau et de l’écolo

Les LED présentent des caractéristiques intéressantes à bien des égards. Si les lumières incandescentes ont une forte consommation d’énergie, les LED, elles, les supplantent de plus en plus car bien moins énergivores. Les lampes halogènes sont donc souvent remplacées par les LED. Cela est dû au fait que, grâce à leur composition, à éclairage équivalent, les LED ont besoin de moins d’énergie. Une aubaine pour faire des économies tout en gardant les mêmes standards de puissance d’éclairage chez soi ou au bureau. Les résultats se font sentir sur toutes les factures.

Les formats de LED incastrables sont donc prisés pour leur coût réduit. Ils constituent aussi une harmonieuse manière d’éclairer une pièce. Certaines options permettent d’ailleurs d’en régler la puissance et de ne pas tous les allumer en même temps. Cette flexibilité est pratique car elle permet d’ajuster la puissance de l’éclairage et de faire varier l’atmosphère d’une pièce.

Les LED incastrées dans le plafond font partie des premiers choix pour les designers d’intérieur qui apprécient leur aspect à la fois chic et moderne. Insérer des lampes LED dans ses plafonds présente aussi l’avantage de gagner beaucoup de place.

Les gammes de LED sont de plus en plus fournies : en aluminium ou en acier brossé, elles nous offrent un éventail de choix intéressant, pour tous les goûts, tous les usages et tous les budgets.

Les LED sont aussi une bonne façon de créer une ambiance personnalisée à l’extérieur, dans des espaces de jardin notamment. Incastrables dans le sol, les LED peuvent permettre de diffuser une lumière dans le soir, pour offrir à vos invités une ambiance élégante et variable à votre convenance. Elles sont aussi une excellente manière d’éclairer des escaliers, les contours et alentours d’une piscine ou encore une terrasse.

Confort optimisé et durée de vie accrue

Comme si être économique et écologique par sa consommation d’énergie ne suffisait pas, la LED présente une plus grande espérance de vie par rapport à une lampe halogène, qui offre des qualités d’éclairage similaires. La lampe LED n’est donc pas renouvelée ou changée souvent, ce qui réduit d’autant plus son empreinte écologique.

Le confort de la LED tient au fait qu’elle peut s’encastrer dans des parois, plafond et sols. Mais elle présente aussi l’avantage de ne pas surchauffer. La rivale qu’elle tend à remplacer – l’halogène – atteint des températures assez élevées, et présente donc des risques de brûlures et de chauffage de vos pièces. La LED, elle, ne dépasse jamais les 35 degrés, ce qui permet d’éviter tout risque.