« Les Voisins », la nouvelle campagne TV SeLoger pour renforcer son lien avec les Français

On ne choisit pas ses voisins

SeLoger lance une nouvelle campagne publicitaire axée sur une thématique qui parle à tous : les relations de voisinage. Le ressort de la campagne confiée à l’agence Interruption ? « On ne choisit pas ses voisins mais on peut trouver sa maison idéale sur SeLoger ».

La campagne TV qui se décline en 3 films suscitant sourire et émotion et s’adressant à ceux qui sont à la recherche de l’endroit parfait pour vivre.



“L’idée créative de la campagne, en mettant en valeur ce qui échappe à toute maîtrise, permet de souligner le rôle crucial de SeLoger auprès de tous les Français : leur permettre de trouver le bien qui leur ressemble”, explique Virginie Boudet, VP Brand & Communication d’AVIV France (SeLoger et Meilleurs Agents).

Pour toucher au maximum la cible 25–49 ans, la diffusion des 3 films est concentrée sur les chaînes les plus puissantes, affinitaires de cette cible : M6, France 2, TMC, ou C8. Ces spots publicitaires seront accompagnés de plusieurs relais sur les réseaux sociaux. Avec cette campagne TV du 5 février au 5 mars (1000 GRP servis) et ce plan média 360 ambitieux, la marque SeLoger entend générer plus de 190 millions de contacts.

“Nos investissements publicitaires en TV viennent nourrir la puissance et la qualité de notre audience, affirme Franck Le Tendre, VP Opérations AVIV France (SeLoger et Meilleurs Agents). C’est ce leadership en audience qui nous permet de satisfaire et de fidéliser nos clients, qui à leur tour contribuent à satisfaire les Français en proposant l’exhaustivité des annonces sur notre site. C’est un cercle vertueux dont nous sommes fiers et qui valorise notre rôle central dans la réussite de l’expérience immobilière.”

Pépite innovante des années 90 aujourd’hui dans le giron du groupe AVIV, SeLoger se targue d’ aider chaque mois 6 millions de Français à trouver leur bien idéal. Et d’être le site immobilier préféré des Français.*

* selon une récente étude Youkov réalisée en France auprès de 3004 personnes âgées de 18 ans et plus, du 12.12.2022 au 19.12.2022.