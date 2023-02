Le studio Maison Sarah Lavoine transforme un atelier Art Déco en appartement familial

Construit en 1925, cet ancien atelier a été dessiné par Paul Garofalo, architecte formé aux Beaux-Arts, pour son propre usage. Il a ensuite été habité par une succession de propriétaires, charmés par ses volumes et ses vues sur les toits et les monuments de la capitale.

L’écrivain et scénariste Auguste Le Breton y a notamment retrouvé Jean-Pierre Melville pour la préparation du film Bob le Flambeur, et Henri Verneuil et sa bande du Clan des Siciliens.

Un atelier transformé en un appartement familial

En 2021, l’atelier de 180 m² est racheté par un couple d’avocats parisiens. Ils en confient la transformation au studio Maison Sarah Lavoine.

Leur souhait est d’en faire un appartement chaleureux pour eux et leurs trois enfants. Un lieu de vie où chacun pourrait disposer de son espace et développer sa propre identité, tandis qu’un espace commun accueillant réunirait la famille. Le studio devait donc répondre à une double exigence double : respecter l’individualité de chacun tout en favorisant une vie de famille riche.

Un univers pour chaque chambre

La personnalité de chacun, parents et enfants, se lit dans leurs chambres respectives. La chambre parentale, entre bois clair et moquette écru, se veut lumineuse et chaleureuse. Celle de l’adolescente s’adapte à la vie de cette dernière : rayons de livres pour grande lectrice, coiffeuse, salle de bain privative aux lignes graphiques et douces. Avec son lit cabane, sa petite alcôve et grande bibliothèque, la chambre du plus petit, invite à la rêverie et à l’imagination.

Une cuisine dînatoire conviviale

Habillé de vert pastel et de terrazzo, la cuisine dînatoire est agencée pour privilégier les moments en famille. La table et la banquette ont été dessinées et fabriquées sur mesure. Une lampe Snoopy signée Achille and Pier Giacomo Castiglioni ponctue le décor de son abat-jour vert. La grande verrière facilite les échanges avec la salle à manger et offre une plus grande luminosité.

Peinte en Bleu Broadway, la salle à manger, donne aux repas une atmosphère intimiste et feutrée. Les lignes contemporaines de la grande table en marbre et des chaises en velours colorées dialoguent avec un buffet familial vintage tandis qu’un lampadaire Arco des frères Castiglioni domine la pièce.

Le cachet parisien dans le salon

Pièce maîtresse de l’appartement, le salon avec sa grande baie vitrée, assume son cachet parisien. Un grand canapé en velours bordeaux invite à profiter de la vue sur les toits. Des fauteuils Percival Lafer chinés lui font face. Entre les deux, une table basse Maison Sarah Lavoine Singuliers – commandée en avant-première – allie chêne teinté et pierre de lave émaillée et signe une partition décorative très élégante.

Un coin bar composé de pièces vintage aux accents 70’s complète ce salon très accueillant. Les murs sont habillés de photos et d’œuvres collectionnées par les propriétaires : une lithographie signée Pierre Soulage, un cliché de Jean Paul Goude, une photographie de Gérard Rancinan, des antiquités asiatiques.

Un escalier en courbe tapissé d’un motif léopard signé Hartley & Tissie

Clin d’œil à Madeleine Castaing, l’escalier en courbe tapissé d’un motif léopard signé Hartley & Tissier apporte la juste touche de fantaisie. Il mène à la mezzanine bibliothèque et à son coin lecture où une chaise longue Le Corbusier LC4 et une lampe Tokyo Maison Sarah Lavoine attendent le lecteur.

L’agencement des espaces, la répartition des pièces, le choix des matières et de la palette de couleurs, la composition de la décoration autour de la collection d’œuvres des propriétaires.