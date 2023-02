Immobilier Paris : Les locataires prêts à accepter des loyers toujours plus hauts pour se loger

Crise sanitaire, sobriété énergétique et prix de l’essence qui s’envole, le quotidien des Français a été drastiquement chamboulé ces dernières années, et tout particulièrement en 2022.

Source de préoccupation majeure, le loyer représente le plus gros poste de dépense des ménages. Il est donc légitime de s’interroger sur l’impact de l’évolution de la part du loyer dans le budget global des ménages. Comment évolue la part du loyer dans le budget des ménages ? Agence de location et de gestion en ligne, Flatlooker s’est penchée sur la question à Paris.

Le loyer pèse (légèrement) plus en 2022 qu’en 2021 dans le budget des ménages parisiens

Entre 2021 et 2022, le loyer est passé de 34,52% à 34,63% dans le budget des ménages parisiens, soit une hausse de 0,11 points. Une mauvaise nouvelle pour les locataires dont la plupart des charges ont augmenté.

« Dans un contexte de forte inflation et d’une raréfaction des logements en location, cette hausse modérée laisse penser que l’encadrement des loyers ou le plafonnement de l’IRL ont eu un impact positif sur le budget des ménages« , précise Mathieu Giard, porte-parole de Flatlooker

Les locataires parisiens prêts à allouer une part encore plus grande dans leur budget pour se loger

La part du loyer dans le budget des Parisiens est déjà très haute : 6 points de plus à Paris VS hors de l’Ile-de-France. Néanmoins, les locataires seraient prêts à allouer une part encore plus importante pour vivre à Paris.

En moyenne, la part du budget que seraient prêt à allouer les locataires est de 39,26%. La part du loyer dans le budget des Parisiens ne semble donc pas être prête de diminuer.

« Ces chiffres montrent la forte tension locative qui persiste à Paris et traduisent une réelle difficulté à se loger dans la capitale, » conclut Mathieu Giard, porte-parole de Flatlooker.

Source : Flatlooker