Rénovation énergétique : Hellio prolonge son offre d’audit énergétique

Lancée le 19 janvier, Hellio, expert de l’efficacité énergétique, reconduit son offre spéciale d’audit énergétique à 790 € au lieu de 1 000 € jusqu’au 28 février 2023.

A quoi sert un audit énergétique ?

Obligatoire pour obtenir les aides à la rénovation globale (MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie), l’audit énergétique deviendra obligatoire à partir du 1er avril 2023 avant la mise en vente d’un logement classé « passoire thermique », c’est-à-dire F ou G sur l’étiquette énergie. Suivront les habitations classées E en 2025, puis D en 2034.

Plus complet que le DPE, limité à des recommandations et des conseils, l’audit aide à prendre les bonnes décisions et ne pas se précipiter dans des travaux inefficaces ou mal coordonnés. Objectif : maximiser les économies d’énergie et le confort thermique des habitants, tout en profitant des aides financières disponibles. Cette étape est également primordiale pour répondre aux questions suivantes : par où commencer, quelles sont les sources de gaspillage, comment prioriser les travaux, quels sont les financements disponibles ?

“Grâce à l’audit énergétique, les particuliers se rendent compte qu’il est plus rentable et efficace de réaliser une rénovation globale plutôt que des travaux mono gestes puisque celle-ci donne droit à de meilleurs financements. Le coût des travaux est certes plus élevé mais les aides mobilisables permettent bien souvent de respecter le reste à charge initialement prévu par le ménage !”, souligne Alexandra Klein, responsable développement rénovation globale chez Hellio.

Un projet monté de A à Z

Hellio Conseil, le bureau d’études intégré de Hellio spécialisé en performance énergétique dédié aux particuliers, prend en main le projet de A à Z. Il s’occupe de la réalisation de l’audit énergétique via son réseau de partenaires auditeurs qualifiés, certifiés et présents partout en France, gage d’obtention des aides ; de l’optimisation du reste à charge grâce à une double compétence des experts en thermique et sur les aides financières ; de l’accompagnement dans la proposition d’entreprises de travaux et le montage des dossiers d’aides financières et de la remise sur devis de la subvention MaPrimeRénov’ pour l’audit énergétique, Hellio étant mandataire de l’Anah.

Il se déroule en plusieurs étapes. La visite du logement dresse un état des lieux en effectuant un relevé précis des installations existantes (isolation, système de chauffage, ventilation, menuiseries, etc.). Suit la modélisation thermique du logement sur un logiciel agréé (identification des points de déperditions et consommations du logement selon des calculs réglementaires) et la simulation de travaux et calcul de leur performance énergétique.

Le particulier reçoit le rapport d’audit comprenant l’analyse énergétique du logement existant (description du logement, points de déperditions, répartition des consommations énergétiques, etc.) avec plusieurs scénarios de travaux ainsi que leur performance énergétique et l’analyse financière pour chacun des scénarios comprenant les aides éligibles et les coûts moyens de travaux.