Investissement locatif : Masteos drague aussi les conseillers en gestion de patrimoine

L’investissement locatif clés en main aussi pour les CGP

Le spécialiste de l’investissement immobilier clés en main Mastéos qui s’adressait jusqu’ici directement aux particuliers souhaitant acheter pour louer fait les yeux doux aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) via une offre dédiée. Il faut dire qu’avec la raréfaction des biens éligibles au dispositif Pinel, les CGP vont avoir besoin de de solutions d’investissement locatif dans l’ancien pour satisfaire leur clientèle.

« L’investissement locatif clés en main est un produit innovant, mais il est encore perçu comme étant trop complexe. L’ambition de Masteos est de faire tomber ces barrières pour permettre au plus grand nombre d’y accéder. Les conseillers en gestion de patrimoine sont très demandeurs de ce type de solutions et Masteos peut justement y répondre. Ce partenariat entre Masteos et les conseillers en gestion de patrimoine profitera à toute la chaîne de valeur. Les conseillers en gestion de patrimoine se verront renforcés dans leur rôle de conseil », explique Tanguy de Ferrières, VP Partnerships chez Masteos.

Depuis 2019, Masteos a prouvé sa capacité à trouver, rénover, meubler et gérer un bien, aussi bien en France qu’en Espagne, et à prendre en charge toutes les étapes et formalités inhérentes à ce type de projet. « Pour les conseillers en gestion de patrimoine, ce partenariat représente un gain de temps de plus de 250 heures économisées par projet, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de

métier : le conseil client lors du bilan patrimonial, notamment tourné vers l’investissement financier et/ou immobilier « , reprend Tanguy de Ferrières.

Une équipe dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine

Les conseillers en gestion de patrimoine partenaires pourront s’appuyer sur une soixantaine de chasseurs de biens Masteos en région pour dénicher des biens, en gérer l’achat, les travaux et l’ameublement. A leur disposition aussi un conseiller interne spécialisé sur l’offre CGP pour les questions opérationnelles relatives au choix et à l’achat d’un bien ainsi qu’au montage du projet.

Une fois qu’une offre a été acceptée sur un projet, le conseiller Masteos s’occupe d’accompagner le client sur les prochaines étapes de la transaction (signatures des actes, démarrage et fin des travaux, mise en location), tout en notifiant en temps réel le conseiller en gestion de patrimoine. L’équipe Masteos est aujourd’hui constituée de 7 personnes et a vocation à doubler d’ici l’été 2023 .

L’investissement locatif clés en main accessible via une app

Les conseillers en gestion de patrimoine pourront disposer d’un accès partenaire sur l’application Masteos, pour positionner un client et lui proposer directement des biens, quels que soient le type de bien et le montant des travaux.

Un espace à destination des conseillers en gestion de patrimoine est en cours de développement pour centraliser les différentes étapes de la transaction. Une première version de cet espace sortira d’ici fin avril 2023.

Le modèle économique pour le CGP

Les conseillers en gestion de patrimoine partenaires de Masteos pourront toucher une commission de :

3 % TTC du prix du bien net vendeur pour les projets avec plus de 25 000 € de travaux et ameublement

2,4 % TTC du prix du bien net vendeur pour les projets avec moins de 25 000 € de travaux et

ameublement.

