Masteos signe la plus importante levée de fonds du secteur : 15 millions d’euros

Masteos, start-up proptech d’investissement locatif clés en main, annonce avoir bouclé avec succès une levée de fonds de 15M € auprès de la société de capital-risque Daphni, accompagnée d’un pool de business angels de la tech et de l’immobilier, tels que les fondateurs de Pretto et de Meilleurs Agents, ainsi que l’ex-CTO de Qonto.

Manque d’opportunités, secteur opaque, défaut de conseil, travaux de restauration litigieux, multiplication des intervenants… Acheter pour louer est un véritable parcours du combattant qui nécessite du temps et des connaissances dont tout le monde ne dispose pas, et pour lequel il n’existe pas de véritable acteur capable de prendre en charge l’ensemble de l’opération. Une absence d’accompagnement qui pousse beaucoup d’investisseurs à abandonner leur projet locatif en cours de route, avec un « plus jamais » en guise d’ultime adieu.

Accompagner l’investissement locatif de A à Z

C’est en réponse à ce constat que Maxime Hanquier et Thierry Vignal ont lancé Masteos en 2019. Leur ambition : proposer un service clés en main pour simplifier l’investissement locatif.

À la différence des autres services « clés en main », la startup prend cette expression au pied de la lettre : tous les intervenants d’une opération menée par Masteos sont des salariés Masteos. Ici, pas de sous-traitance pour les travaux ou la gestion locative, pour une maîtrise de bout en bout du projet : une première sur le marché.

Les équipes de Masteos accompagnent les acquéreurs à chaque étape de leur projet, de la recherche du bien idéal à sa gestion quotidienne, en passant par sa rénovation, son ameublement et sa mise en location. L’opération est consultable en temps réel par le client sur son espace personnel et bientôt sur son application mobile.

L’investisseur apporte son projet, Masteos et ses équipes de chasseurs, conseillers, artisans, chefs de chantier et gestionnaires s’occupent du reste !

« La proposition de valeur unique de Masteos permet un accès simplifié à une classe d’actif en croissance notamment grâce au recours étendu au levier bancaire. Elle offre à des épargnants individuels la possibilité de commencer à se constituer un patrimoine immobilier locatif en bénéficiant d’un accompagnement à chaque étape de la chaîne de valeur (chasse, négociation bancaire, travaux, gestion locative) », précisent Pierre-Eric Leibovici et Stanislas Lot, respectivement co-fondateur et investisseur VC Daphni.

Un tour de table record en Europe

C’est la première fois qu’une start-up débloque un montant à 8 chiffres dans le secteur de l’investissement locatif en Europe. Les 15 millions d’euros levés par Masteos permettront en effet de soutenir cette croissance et de voir encore plus grand. Grâce à cette opération historique, Masteos compte poursuivre le développement de sa technologie, avec l’objectif de pousser toujours plus loin la digitalisation de la chaîne de valeur du projet locatif. Surtout, la start-up entend étoffer ses équipes pour intensifier son déploiement en France et en Europe. Ce sont près de 250 embauches qui sont ainsi prévues d’ici 2 ans, dont près de 150 durant la seule première moitié 2022. Dans le viseur : de nouvelles villes hexagonales (Nice, Strasbourg, Rennes, Montpellier…), mais aussi une ouverture vers l’Europe avec la Belgique, l’Italie et l’Allemagne.

« Ce tour de table record réalisé auprès d’investisseurs de premier plan démontre notre avance sur le marché et valide la pertinence de notre modèle. Dans le secteur de l’immobilier, l’intermédiation est du côté vendeur alors que la personne réellement vulnérable et en besoin d’expertise, c’est l’acheteur. Or, la force de Masteos est justement de proposer une solution complète et unique, qui internalise toutes les facettes du projet d’investissement en permettant à l’utilisateur d’en suivre chacune des étapes. Masteos rééquilibre une asymétrie de risques et de contraintes, en apportant aux investisseurs un accompagnement digne de ce nom. À l’heure où l’investissement locatif est l’un des placements préférés des Français, ce type de service est plus que jamais indispensable », commente Thierry Vignal, président de Masteos.

Une 1ère levée de fonds de 1,1 million d’euros en 2020

Plébiscitée par les clients, Masteos connaît un succès considérable. Depuis sa première levée de fonds de 1,1 million d’euros en 2020, la start-up a quadruplé ses effectifs et compte aujourd’hui 150 collaborateurs.

Sur la première moitié de 2021, Masteos a réalisé plus de 60 opérations par mois (contre 80 sur toute l’année 2020), alors qu’au deuxième semestre, le rythme des ventes s’est accéléré en passant à une centaine d’opérations par mois. Cela représente plus de 500 clients entièrement épaulés dans leur investissement locatif depuis la création de la start-up.

Ainsi, le portefeuille immobilier géré par Masteos atteint aujourd’hui les 60 millions d’euros. Les opérations en cours partout en France devraient permettre à la start-up d’atteindre 120 millions d’euros d’ici janvier 2022.