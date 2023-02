Immobilier : Comment s’y prendre pour vendre efficacement un logement?

Estimer le prix de vente de l’appartement

Pour évaluer le prix d’un appartement ou d’un immeuble, il est crucial de faire la différence entre la valeur réelle du bien et la valeur personnelle que lui accorde son propriétaire. Pour faire une estimation sa maison, il faut plusieurs données, dont :

les coûts liés à son acquisition ;

le prix d’achat ;

l’estimation des frais liés aux travaux de rénovation.

Toutes ces données permettent de déterminer le prix de revient du bien immobilier à vendre. Il s’agit toutefois d’une estimation approximative. Pour obtenir un prix de vente plus en phase avec le marché local, il est recommandé d’utiliser un outil d’estimation en ligne.

Les meilleurs logiciels de ce type permettent d’estimer la valeur d’une maison en moins de 2 minutes. Il suffit de remplir les différents champs pour bénéficier d’une fourchette de prix au mètre carré. Cette dernière tient compte de l’ensemble des paramètres susceptibles d’influer sur la valeur du logement.

Éviter de surexposer le bien immobilier

Pour vendre efficacement un logement, il est indispensable d’adopter une bonne stratégie de publicité. S’inscrire dans une dizaine d’agences immobilières et publier une annonce sur plusieurs plateformes ne permet pas toujours de multiplier les chances de vente du bâtiment. Au contraire, cette pratique crée de la méfiance chez les potentiels acquéreurs.

La meilleure approche promotionnelle consiste à cibler un canal de diffusion efficace. Contacter un groupe immobilier avec un large réseau à travers le pays peut s’avérer coûteux, mais il s’agit d’une bonne solution pour vendre rapidement une maison à un prix intéressant.

Valoriser le logement grâce à la photographie immobilière

Il n’est pas nécessaire d’être un photographe professionnel pour mettre en avant le potentiel d’un appartement. Cependant, il est indispensable de bien préparer les lieux afin de ne pas faire fuir les potentiels acheteurs. Le logement doit être nettoyé et bien rangé, la vaisselle propre et l’évier vide.

Il est intéressant de prendre des photos dans un cadre épuré. Le propriétaire doit donc s’assurer qu’aucune photo personnelle ni aucun objet familial n’apparaisse sur ses clichés. L’alternative à tout ce travail chronophage ? Recourir aux services d’un photographe immobilier !

Rendre la maison plus attractive avec des travaux d’aménagement

Les travaux de rénovation font généralement peur aux propriétaires d’immeuble. Pourtant, ils permettent de moderniser le bien à vendre pour en tirer un meilleur prix. De plus, il n’est pas toujours nécessaire d’entreprendre de grands chantiers. Il suffit parfois d’une nouvelle peinture à mettre en place, d’un revêtement de sol à changer ou d’un parquet à poncer.

Il est nécessaire de faire les diagnostics techniques obligatoires afin de ne pas proposer une passoire thermique aux potentiels acquéreurs. En plus des photos valorisantes et de l’isolation irréprochable du bâtiment, une annonce claire et précise permet d’optimiser les chances de vente. Présenter directement les informations clés (surface, prix, type de chauffage, emplacement, nombre de pièces…) permet de retenir l’attention et de se démarquer des messages pleins de superlatifs.