Bilan 2022 : Hellio a permis d’économiser l’équivalent de la consommation d’énergie de la ville de Nantes

Depuis 2 ans et le virage pris par son nouveau PDG, Pierre Maillard, Hellio connaît un boom de croissance. Retour sur les temps forts et les succès de l’entreprise en 2022.

Un chiffre d’affaires en croissance, des collaborateurs toujours plus nombreux, des signatures de partenariats en cascade… L’ensemble des activités du groupe – résidentiel individuel, habitat collectif, collectivités, industrie, tertiaire, agriculture, transports – sont portées par le contexte actuel où l’efficacité et la rénovation énergétiques n’ont jamais été aussi primordiales pour baisser et maîtriser la consommation d’énergie, remplir les obligations réglementaires de la loi Climat et résilience et atteindre les objectifs européens.

« Je suis très fier du chemin parcouru depuis deux ans par tout le groupe Hellio, malgré un contexte particulier de crise de l’énergie, d’élection présidentielle et de sortie de Covid. Notre secteur a connu de multiples soubresauts, mais nous avons su tenir la barre et renforcer nos acquis, développer nos compétences, pour être toujours plus expert sur chacun des domaines d’activités que nous déployons. Être au plus proche de nos clients est ancré dans notre ADN, avec un déploiement territorial conséquent et qui va se poursuivre. Le sujet de l’efficacité énergétique, et plus généralement de la maîtrise de la consommation, est devenu pour nos clients et partenaires un enjeu majeur pour assurer une continuité de leurs modèles d’affaires », souligne Pierre Maillard, PDG du groupe Hellio.

De nombreux recrutements

En 2022, Hellio a réalisé un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros. Les recrutements ont été nombreux : le groupe Hellio compte actuellement près de 300 collaborateurs, 80 personnes ont rejoint les équipes en 2022 dont 10 % d’alternants. Hellio peut également se targuer d’une parité plus que respectée avec 50,5 % de femmes pour 49,5 % d’hommes !

Parmi les temps forts qui ont rythmé la vie de l’entreprise en 2022 :

De nouveaux bureaux à haute performance énergétique

Début 2022, les salariés de Hellio ont investi leurs nouveaux bureaux, plus fonctionnels, pour un meilleur confort et une meilleure accessibilité : 1 500 m2 au sein de l’immeuble “Factory” situé au 50 rue Madame de Sanzillon à Clichy. Des locaux particulièrement à la pointe en termes d’efficacité énergétique (HQE Exceptionnel, BREEAM Very Good, WELL Ready), en parfaite adéquation avec le métier de la maîtrise de l’énergie !

Claire Gagnaire, présidente des Transitionneurs

Claire Gagnaire, secrétaire générale de Hellio, est devenue Présidente de l’association des Transitionneurs en 2022. Cette association a pour objet d’imaginer, favoriser et soutenir des initiatives accélérant la convergence des transitions sociétales, écologiques, économiques, culturelles, numériques et démocratiques à tous les niveaux dans les territoires.

Financement du programme SARE en outre-mer

En juin 2022, Hellio, acteur de référence de la maîtrise de l’énergie a été retenu pour devenir le financeur des programmes SARE – Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique – des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Guyane jusqu’au 31 décembre 2023. Hellio s’engage ainsi à apporter un financement d’un demi-million d’euros.

Au-delà de sa participation au financement des volets SARE de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Guyane, Hellio met à disposition de ces collectivités territoriales son expertise dans le domaine de la rénovation énergétique des logements et du petit tertiaire privé. Ce soutien est mis en application via des actions auprès des collectivités afin de contribuer non seulement à l’atteinte des objectifs des deux programmes, mais aussi de ceux instaurés par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) des territoires.

40 propositions adressées aux candidats à l’élection présidentielle

En début de campagne électorale, Hellio a pris part au débat public en partageant aux candidats et aux partis qui les soutenaient 40 propositions concrètes à impact sur la maîtrise de l’énergie autour de son métier, de son expérience et de ses échanges au quotidien avec tous les acteurs de la filière.

Chiffres clés Corporate 2022

140 millions d’euros de chiffre d’affaires

Augmentation de 30 % du nombre de collaborateurs

50,5 % de femmes pour 49,5 % d’hommes

Des partenariats nombreux au service des collectivités, du tertiaire privé et des transports

Du côté de l’activité BtoB, qui s’adresse aux collectivités, au tertiaire, à l’industrie, à l’agriculture et aux transports, en 2022, c’est plus de 5 000 dossiers d’efficacité énergétique qui ont été gérés par Hellio, soit plus de 100 dossiers par semaine. Parmi les travaux étudiés et financés figurent la rénovation de l’éclairage public, l’isolation de de murs et de toiture.

L’année 2022 a également été marquée par de nombreux partenariats

Le parc naturel régional Millevaches en Limousin

Le Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin a signé une convention de partenariat avec Hellio pour mener à bien ses opérations de travaux d’économies d’énergie sur son patrimoine et être accompagné sur l’ingénierie technique et financière des travaux. Depuis le début du partenariat avec Hellio, signé en janvier 2022, plusieurs actions de rénovation énergétique ont déjà été mises en oeuvre, comme le remplacement de menuiseries et de chaudières sur 3 logements communaux, dont un presbytère. D’autres opérations d’isolation de murs et de combles, de remplacement de menuiseries et de chaudières, et de rénovation globale sont à venir.

Le parc naturel régional Périgord- Limousin

Objectif : inciter les collectivités du territoire à se lancer dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics et privés (entreprises) grâce aux différents dispositifs existants pour financer leurs travaux et faciliter leur mise en place, pour ainsi réduire leurs factures d’énergie. Une campagne de travaux d’isolation de combles, de remplacement de chauffage et de luminaires a déjà été menée les années précédentes.

En 2022, Hellio a dressé un état des lieux des actions déjà programmées et a réalisé un premier recensement des sites et équipements susceptibles de faire l’objet d’actions d’amélioration des performances énergétiques en identifiant notamment la typologie de travaux, les localisations, le niveau de priorisation et la situation locative.

Le Groupement National des Transports

Le Groupement National des Transports (GNTC) et Hellio ont signé un partenariat le 1er janvier 2022 visant à promouvoir l’utilisation du transport combiné, un transport durable, dans le cadre de la loi de Transition Énergétique. D’une durée de 4 ans, ce partenariat permet aux adhérents du GNTC d’identifier les gisements d’économies d’énergie et les financements possibles.

Conscient de la difficulté pour ses adhérents de maîtriser complètement la technicité de ces sujets, le GNTC a fait le choix de se rapprocher de Hellio, qui dispose déjà d’une expertise dans le domaine du transport intermodal depuis 2009 et fluvial, de par son partenariat avec les Entreprises fluviales de France (E2F).

L‘Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale

4 caisses nationales de Sécurité sociale (CNAM, CNAV, CNAF et Urssaf Caisse nationale), l’Ucanss (Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale) et Hellio ont signé, le 8 juin 2022, une convention de partenariat sur le financement des travaux de rénovation énergétique de leur patrimoine. Cette collaboration vise à apporter une ingénierie financière permettant aux organismes de Sécurité sociale de mieux valoriser les travaux de rénovation énergétique sur leur parc immobilier.

Chiffres clés BtoB 2022

Plus de 5 000 dossiers de financements de travaux d’efficacité énergétique validés en 2022

auprès des partenaires et clients BtoB tous secteurs : industrie, agriculture, tertiaire, transport

Plus de 100 nouveaux dossiers par semaine suivis par les équipes Grands Comptes de Hellio

1 500 collectivités accompagnées en 2022.

Une nouvelle agence pour le bureau d’études intégré de Hellio Akéa Énergies

Le bureau d’études spécialisé dans la performance énergétique et l’ingénierie technique a dévoilé en janvier 2023 son nouveau nom : Akéa Énergies ! Akéa Énergies accompagne ses clients – collectivités, bailleurs sociaux, entreprises, industriels, agriculteurs – dès l’amont de leurs projets jusqu’au suivi des performances énergétiques réelles et effectives depuis maintenant plus de 20 ans.

Il a vu ses effectifs croître de 48 % en 2022 et le nombre de compteurs suivis par son logiciel DeltaConso Expert multiplié par deux pour dépasser les 150 000 compteurs !

Akéa Énergies a ouvert une nouvelle agence à Nantes en juillet 2022 qui se veut être au plus proche de ses clients historiques de la façade Ouest : métropoles de Nantes et Brest, certaines communes ligériennes (Mayenne, Saint-Nazaire, Bouguenais…), le Sydev (Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de Vendée), ainsi que certaines collectivités territoriales, mais aussi auprès de ses nouveaux clients du secteur tertiaire (public comme privé).

Avec l’ouverture de l’agence de Nantes, Akéa Énergies s’appuie désormais sur un réseau de 4 agences (avec Paris, Poitiers et Bordeaux). Deux nouvelles ouvertures sont à l’étude pour 2023 !

Chiffres clés bureau d’études Akéa Énergies 2022

48 % d’augmentation des effectifs du bureau d’études en 1 an

4 implantations dont 1 nouvelle agence à Nantes

Multiplication par 2 du nombre de compteurs suivis sur DCX – DeltaConso Expert en 1 an

150 000 compteurs suivis par son logiciel DCX – Delta Conso Expert

L’activité Habitat Collectif stimulée par les prochaines interdictions de location

Le département Habitat Collectif n’a pas non plus chômé en 2022 ! Les équipes ont dépassé les 15 000 copropriétés accompagnées depuis 2017, avec 3 000 copropriétés rénovées en 2022 et 4 800 opérations de travaux réalisées. Une centaine d’audits énergétiques ont été exécutés par les équipes, capables aussi d’accompagner les copropriétés sur d’autres sujets comme les plans pluriannuels de travaux, tout comme sur l’ingénierie technique, sociale et financière de leurs projets de travaux !

Quelques exemples de signatures de partenariats venues dynamiser l’année :

Le réseau d’agences immobilières Laforêt

Le 25 mars 2022, Hellio et Laforêt, premier réseau français de créateurs d’agences immobilières franchisées, ont signé un partenariat. Objectif : déployer des solutions d’accompagnement d’amélioration de classe énergétique des logements auprès du réseau Laforêt. Le partenariat s’adresse aux 700 agences et 4 500 collaborateurs du réseau Laforêt et à tous leurs clients : propriétaires bailleurs, copropriétés, vendeurs ou acquéreurs. Hellio, en tant que partenaire du réseau Laforêt, endosse un rôle de conseil auprès des agences afin de répondre aux problématiques de rénovation énergétique de leurs clients, tant sur la transaction que sur la gestion locative.

La société d’économie mixte Territoires Soixante-Deux dans les Hauts-de-France

Hellio et la société d’économie mixte (SEM) Territoires Soixante-Deux, promoteur public engagé, se sont associés pour aider les propriétaires de logements énergivores à rénover leur bien. Objectif visé : 250 maisons rénovées d’ici 5 ans. La ville de Liévin a été la première collectivité à expérimenter ce nouveau dispositif.

Le Cabinet d’architecture Rigual à Toulouse

Le Cabinet Rigual, agence d’architecture à l’expertise reconnue depuis plus de 40 ans sur la région toulousaine, qui compte à son actif plusieurs réhabilitations énergétiques, et Hellio ont conclu un partenariat en 2022 afin de simplifier les démarches de rénovation énergétique des copropriétés, dans la perspective des futures interdictions progressives de location des passoires thermiques dictées par la loi Climat et résilience.

Chiffres clés Habitat Collectif 2022

4 800 opérations de travaux réalisées en 2022

Plus de 300 opérations de travaux réalisées en 2022 auprès des partenaires bailleurs sociaux

3 000 copropriétés accompagnées dans toute la France en 2022

Une centaine d’audits énergétiques réalisés pour des rénovations globales et performantes

15 000 copropriétés accompagnées depuis 2017

Le Résidentiel Individuel mobilisé aux côtés des professionnels du bâtiment et dans la lutte contre le mal logement

En 2022, les équipes Résidentiel Individuel ont accompagné plusieurs milliers de chantiers de rénovation énergétique et pris en charge 112 000 demandes de particuliers. Elles ont accompagné ces ménages sur les domaines technique, financier et social de leurs projets, et les ont aidés à se frayer un chemin clair et limpide à travers tous les dispositifs d’aides existants : MaPrimeRénov’, Anah, CEE, Crédit d’impôt, Éco-PTZ, etc.

Quelques exemples de signatures de partenariats venues dynamiser l’année :

La lutte contre le mal logement continue avec STOP Exclusion Énergétique

Hellio, membre historique et acteur engagé du collectif STOP Exclusion Énergétique, a franchi la barre des 100 millions d’euros de primes CEE distribuées auprès des ménages précaires, pour un total de 55 000 opérations d’économies d’énergie réalisées, principalement des travaux d’isolation et de chauffage.

Près d’un millier de professionnels du bâtiment accompagnés

En 2022, près d’un millier de professionnels partenaires ont accordé leur confiance à Hellio pour la valorisation de leurs chantiers de rénovation énergétique. Hellio accompagne les artisans du bâtiment depuis plus de 10 ans, avec des services sur mesure pour les aider à développer leurs activités et leur simplifier la gestion de leurs chantiers de rénovation énergétique.

Au coeur des chantiers, ils ont un rôle central à jouer dans la massification des travaux de rénovation énergétique. Mais entre les évolutions réglementaires successives et la complexité des démarches administratives pour l’obtention des aides, difficile pour eux de s’y retrouver ! Sans compter qu’ils doivent composer actuellement avec une conjoncture mouvementée : pénurie de matériaux, inflation, etc. Hellio accompagne également plusieurs négoces en matériaux.

Chiffres clés Résidentiel Individuel 202

Plusieurs milliers de chantiers de rénovation énergétique accompagnés

Près d’un millier de professionnels du bâtiment partenaires de Hellio

112 000 demandes de particuliers

L’année 2023 s’ouvre sur de nouvelles perspectives : de nombreux projets de lois sont en cours et à l’étude par le Gouvernement. Hellio remet un rapport à chaque consultation avec son regard d’acteur de terrain.

« Nous ne sommes qu’aux prémices de la transition énergétique. L’année 2023 est une année à fort enjeu car le Gouvernement va acter de nombreuses décisions pour accélérer le déploiement de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs d’activité. L’objectif est multiple : tendre vers une indépendance énergétique nationale, protéger le pouvoir d’achat de chaque concitoyen, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Hellio a son mot à dire sur chacun de ces objectifs nationaux et une forte valeur ajoutée à apporter à chacun de ses clients et partenaires. Nous sommes sur un schéma où chaque partie prenante d’un chantier de rénovation énergétique est gagnante ! Les secteurs industriel, agricole, tertiaire et transport ainsi que le résidentiel collectif doivent à nos yeux être priorisés par le gouvernement, car les actions effectuées sur ces secteurs sont les plus rentables énergétiquement et les plus efficaces dans l’atteinte de nos objectifs communs », conclut Pierre Maillard

Source : Hellio