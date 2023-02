Immobilier/Bilan Action logement : Un cap maintenu en 2022

Marquée par un contexte difficile pour l’ensemble du secteur du logement, 2022 a permis au groupe paritaire de confirmer ses engagements en faveur du logement abordable et durable.

L’ensemble des structures d’Action Logement s’est attaché à maintenir l’effort pour répondre avec pertinence aux besoins des salariés, pour agir en faveur de l’attractivité des territoires et resserrer le lien emploi-logement.

Accompagner la mobilité des salariés

En 2023, la priorité demeure de faciliter le logement et la mobilité des salariés pour accompagner le développement économique des entreprises confrontées à des difficultés croissantes de recrutement. Par ailleurs, à travers la mise en œuvre de la stratégie RSE du Groupe et le Plan pour les Économies d’Énergie et la Décarbonation, l’ensemble des filiales du Groupe se mobilise pour une production décarbonée, pour une amélioration qualitative massive de son parc d’1 million de logements et pour l’accompagnement de ses locataires vers une sobriété intelligente et soutenable.

De bonnes performances pour les filiales du Groupe

En 2022, les filiales du Groupe sont restées mobilisées malgré un contexte incertain. Elles ont obtenu 33 015 agréments pour des logements sociaux, dont 2 070 au titre de l’ANRU et 740 dans les Outre-mer (33 % en PLAI, 41 % en PLUS, 26 % en PLS) et 10 029 autorisations à construire de logements intermédiaires. Elles ont également livré 28 157 logements neufs (+8,9% par rapport à 2021) et mis en chantier 30 346 nouveaux logements et elles ont accéléré l’effort de réhabilitation qui a porté sur 41 850 logements (+24,8% par rapport à 2021).

Un soutien sans faille au secteur du logement abordable et durable

Action Logement Services a confirmé son soutien au secteur du logement abordable et durable en mobilisant 3 200 M€ en prêts, subventions et dotations en fonds propres des OLS, en faveur du logement abordable (LI + PLAI +PLUS +PLS) ; 104 M€ en prêts et en subventions en faveur du logement des jeunes et 185 M€ en faveur de la construction de structures collectives et 119 M€ en prêts en faveur de l’accession sociale à la propriété grâce au financement de 37 Offices Fonciers Solidaires (OFS) pour 8 537 logements à travers 429 opérations.

Engagés pour accompagner les actifs dans leur parcours logement, le Groupe a délivré pour un montant de 1,3Md€ dont 805 000 aides et services aux salariés des entreprises et dont un tiers en soutien à la mobilité professionnelle (+18% par rapport à 2021), 282 541 garanties Visale pour permettre aux salariés à revenus modestes d’accéder au parc locatif privé et 105 241 attributions locatives essentiellement via la plateforme AL’in.fr.

Le programme national Action Cœur de Ville au coeur des actions du Groupe

Enfin, le Groupe a poursuivi son engagement en faveur de l’attractivité des territoires en engageant 552 M€ pour la revitalisation des centres villes dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville. Au total, c’est 1,4 Md€ qui a été investi pour une offre nouvelle de 25 220 logements. Le Groupe a accordé 418 M€ en prêts aux bailleurs sociaux pour financer des opérations de renouvellement urbain et versé à l’Anru 540 M€ en subventions pour financer les projets de rénovation urbaine et mobilisé 1,1 Md€ depuis 2019 pour l’habitat ultra-marin.

Resserrer le lien emploi-logement : une pour 2023

Malgré les incertitudes liées à l’absence de Convention quinquennale, les partenaires sociaux se sont fixé des objectifs ambitieux, traduits dans les emplois-ressources 2023.

Les emplois de la PEEC sont établis en tenant compte à la fois de la continuité des missions d’utilité sociale déployées par Action Logement et de la nécessaire allocation des ressources aux activités prioritaires. La réalisation de ces emplois sera assurée par Action Logement Services. Il s’agit de renforcer le modèle de la PEEC pour répondre aux défis du logement des salariés et des évolutions de la société et de faire d’Action Logement un levier pour la transition écologique et les grands enjeux de la politique du logement à travers le déploiement de son Plan pour les Économies d’Énergie et la Décarbonation, présenté en novembre dernier

Source : Action Logement