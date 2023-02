A l’heure de l’explosion des coûts des dépenses énergétiques, rendre sa maison plus économe devient une évidence. Quels sont les dépenses les plus faciles à diminuer ? Faire des travaux d’isolation est-il rentable ? Nous faisons le point sur les principaux leviers à mettre en place pour rendre la maison plus économe en énergie.

Diminuer sa consommation de chauffage en 3 étapes

Le chauffage représente 67 % des dépenses énergétiques d’un logement, selon l’ADEME. Ainsi, pour économiser, agir sur sa consommation de chauffage est un point clé. Voici plusieurs solutions pour se lancer.

Remplacer sa chaudière au gaz

Tout d’abord, changer ses équipements par des modèles plus performants qui consommeront moins. On pourra alors remplacer une chaudière au gaz par une chaudière ou poêle à granulés (en partie financés par Ma Prime Rénov’ et les Contrats d’Economie d’Energie) qui offrent de bons rendement à moindre coût, ou encore changer ses convecteurs électriques par des radiateurs à inertie, qui conservent la chaleur plus longtemps, même éteints. Ces derniers se trouvent entre 150€ et 500€ . Les modèles programmables permettront de ne chauffer la pièce que lorsque vous en avez besoin et de réduire la consommation de 10 %, sans perte de confort.

S’équiper d’un thermostat

Deuxième solution : s’équiper d’un thermostat. Indispensable pour maîtriser ses consommations, le thermostat, central ou par radiateur, permet de réduire de plus de 10 % sa consommation, sans changer d’équipements.

Baisser la température

Troisième solution : diminuer sa température de chauffe de 0,5 ou 1°. Une baisse de 1° diminue de 7 % la facture, ce qui n’est pas négligeable.

Isolation : quels sont les travaux les plus efficaces ?

Plus l’isolation de la maison sera bonne, moins elle consommera d’énergie, en hiver avec le chauffage, mais aussi en été avec la climatisation.

Dans une maison ancienne, c’est le toit qui représente la part la plus importante des déperditions thermiques, à hauteur de 25 à 30 %, viennent ensuite les murs et l’air renouvelé ainsi que les fuites (20 à 25%), puis les fenêtres (10 à 15%).

Ainsi, isoler ses combles perdus ne coûtera qu’entre 3 et 15€ /m², selon vos revenus, et offrira jusqu’à 27% d’amélioration thermique grâce à MaPrimeRénov et aux Contrats d’Economie d’Energie.

Pour les plus hauts revenus, il peut être intéressant de réaliser tous ses travaux d’isolation (murs, toit, fenêtres) en même temps pour bénéficier de l’aide à la rénovation globale, jusqu’à 10 500€ avec les CEE.

La consommation électrique

Une maison économe, ce sont aussi des habitudes. Éteindre les appareils électriques au lieu de les laisser en veille, utiliser l’électroménager en heures creuses, ou encore éteindre les lumières systématiquement.

En ce qui concerne l’électroménager, le matériel neuf offre de belles performances lorsqu’il est classé A+++, A++, A+ ou encore A. Attention donc à bien choisir, si vous devez remplacer un frigo ou des plaques à induction, car ces appareils font vite monter la facture quand ils sont énergivores.