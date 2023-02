Coliving : Tendoors fait l’acquisition de Homies 

Tendoors, opérateur de coliving depuis 2009, rachète Homies. Grâce à ce rapprochement, Tendoors compte désormais plus de 220 chambres en gestion et espère dépasser 1000 chambres en 2025.

Fondée en 2009, Tendoors est l’une des plus anciennes sociétés de gestion de colocation en France. Rachetée en 2019 par Dibona Capital, elle devient un opérateur de coliving à Paris, puis Bordeaux, Nantes et désormais Lille. Début 2023, Tendoors fait l’acquisition de Homies, une société de coliving implantée à Paris et dans la métropole Lilloise.

La 1ère opération de croissance externe de Tendoors

Cette 1ère opération de croissance externe de Tendoors lui permet d’augmenter significativement son nombre de chambres en exploitation et de s’implanter dans les Hauts-de-France.

« Nous sommes très heureux de cette opération qui nous permet d’atteindre 220 chambres en exploitation. En outre, nous partageons avec Homies une même philosophie du coliving : réhabiliter des bâtiments anciens, bien situés et sous exploités, les rénover et en faire des lieux d’habitat partagé aux prestations soignées », explique Philippe Preulier, Directeur de Tendoors.

« C’est une nouvelle page de l’histoire d’Homies qui s’écrit en rejoignant les équipes de Tendoors dont les ambitions de développement et les valeurs correspondent à notre ADN », précise Marie Vidal, CEO et fondatrice d’Homies.

Tendoors, un exploitant de résidences de coliving design et tout inclus

L’offre de Tendoors est une formule « tout inclus » qui comprend un espace privatif (chambre) meublé, avec sa propre salle-de-bain, et des espaces partagés généreux (cuisine, salon, séjour, home cinéma, jardin, terrasse, etc), équipés et décorés avec soin par des architectes d’intérieur. L’offre comprend également une palette de services permettant une installation rapide et garantissant un confort de vie optimal : internet, assurance, ménage, abonnement streaming, livraison de brunch, panier produits ménagers, welcome pack, etc. En proposant des espaces prêts à vivre, qui conjuguent confort privé, sobriété énergétique et vie en communauté, Tendoors répond à la fois à la forte demande de location dans les zones tendues et au besoin de lien social.

« La spécificité de Tendoors réside dans la qualité architecturale de ses résidences, l’attention portée à leur rénovation et leur localisation, toutes à moins de 7 minutes à pieds du métro et au cœur des centres villes », détaille Philippe Preulier.

Différents projets dans Paris réalisés ces derniers mois

Tendoors a ouvert ces derniers mois plusieurs résidences, répondant aux meilleurs standards du marché, notamment dans le 14ème arrondissement où une maison de caractère du 19ème siècle a été rénovée pour y installer 15 colivers qui bénéficient ainsi d’un cadre de vie idéal, au cœur de Paris, avec un jardin.

C’est également le cas d’un immeuble dans le quartier des Chartrons à Bordeaux qui accueille 15 jeunes actifs ainsi qu’un restaurant en rez-de-chaussée ou encore de cette maison à Montreuil où 10 colivers se sont installés en septembre.

« Après Paris et Bordeaux en 2022, nous nous implantons à Nantes et Lille sur un rythme d’une livraison par mois en 2023. En fin d’année, nous compterons 430 chambres en gestion », conclut Philippe Preulier.