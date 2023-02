Grâce à eImmo, les agents immobiliers sécurisent leurs ventes et boostent leur CA

Première plateforme SaaS consacrée aux agents immobiliers, eImmo permet d’enrichir son offre de services grâce à des solutions de crédits et assurances 100% digitales pour vos clients acquéreurs et investisseurs.

Lancé en novembre 2022 par Eloa, eImmo offre aux agents immobiliers la possibilité d’enrichir leur offre de services via des solutions de crédits et assurances 100% digitales, dédiées à leurs clients acquéreurs et investisseurs. On vous explique.

Eloa est partie d’un constat simple : le rôle de l’agent immobilier ne s’arrête pas une fois le compromis de vente signé.

L’obtention du crédit immobilier et la protection du logement avec la souscription d’une assurance habitation sont des facteurs indissociables d’un achat immobilier.

Jusqu’ici, les professionnels de l’immobilier ne disposaient pas d’une solution tout en un pour accompagner leurs clients dans ces étapes qui déterminent aussi la réussite de leurs ventes.

Fort de ce constat et après être devenu l’un des acteurs référents sur le marché du logiciel de courtage en à peine 3 ans (+ 3 000 courtiers affiliés), Eloa lance eImmo à destination des agents immobiliers.

Ces derniers bénéficient ainsi de toute la puissance tech et du savoir-faire d’Eloa sur le financement et l’assurance pour offrir à leurs clients acquéreurs/investisseurs, une expérience immobilière totale, simple et 100% digitalisée.

Destiné à tous les agents immobiliers, mandataires ou grands réseaux, eImmo a été conçu afin d’offrir l’expérience d’utilisation la plus simple possible pour le professionnel mais aussi et surtout pour ses clients.

En 5 minutes depuis un parcours en ligne, le professionnel s’abonne à eImmo et dispose instantanément de sa propre plateforme en marque blanche. En 3 clics, il configure un simulateur intelligent de crédit immobilier, d’assurance habitation ou des deux associés. eImmo génère immédiatement un Iframe à intégrer sur le site de l’agence immobilière ou dans son logiciel de transaction. Pas de développement nécessaire, un simple copier-coller suffit.

Pour encore plus de simplicité, le simulateur peut aussi être envoyé aux acquéreurs par SMS ou email. Sur son smartphone, le client simule en quelques instants son projet. Grâce aux plus de 3 000 courtiers déjà affiliés à Eloa (La Centrale de Financement, Avisofi, Minitaux…) et à Luko, la néo assurance n°1 en France intégrée en API, eImmo génère un scoring automatique avec une offre sur-mesure de crédit immobilier et d’assurance habitation.

Avec ce scoring de prêt immobilier provenant des milliers d’offres de prêts générées par les courtiers affiliés à Eloa, la qualification financière des acquéreurs/investisseurs est automatisée, simplifiée et accélérée. Les ventes manquées car le client n’est pas solvable sont ainsi largement limitées.

Mais eImmo ne s’arrête pas à la simulation. L’acquéreur peut directement prendre rendez-vous avec l’expert en financement de son choix, depuis son smartphone, pour être accompagné dans l’obtention de son crédit immobilier. Un dossier est alors automatiquement créé dans la plateforme Eloa du courtier.

Enfin, le professionnel immobilier suit en temps réel l’avancée du financement depuis son espace eImmo pour un pilotage optimisé.

Pour les agences immobilières, c’est une opportunité unique afin de sécuriser l’obtention du crédit immobilier, la levée de la condition suspensive d’obtention de prêt étant facilitée.

Quels sont les bénéfices d’eImmo pour les agents immobiliers ?

Toute la force d’eImmo réside dans cet écosystème de partenaires intégrés, à disposition des agents immobiliers et de leurs clients. Les professionnels disposent désormais d’une solution pour automatiser et digitaliser une offre de services immobiliers totale auprès de leurs clients tout en pilotant leurs partenaires. Les professionnels gardent ainsi le contrôle de leurs ventes.

Autre atout, la plateforme et les simulateurs intelligents sont proposés en marque blanche, ce qui permet aux agences immobilières de préserver leur image mais aussi d’offrir une expérience client marquée par une réelle fluidité et cohérence.

Enfin, les professionnels immobiliers sont commissionnés en tant qu’apporteur d’affaires sur chaque crédit et assurance souscrit par leurs clients. Ils enrichissent leur offre de services tout en augmentant leur chiffre d’affaires.

eImmo est accessible via un abonnement en ligne qui permet de configurer sa marque blanche automatiquement, moyennant un coût de set up. L’agent immobilier accède immédiatement à sa plateforme avec l’ensemble des services intégrés pour accompagner ses clients le plus rapidement possible. Pas de développement interne, la plateforme est prête à l’emploi. Côté prix, l’abonnement s’élève à à eImmo, sans engagement, s’élève à 79€ par mois par utilisateur.