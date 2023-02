“Devenir propriétaire est un objectif d’avenir et un rêve pour beaucoup. Les exigences des banques deviennent de plus en plus fortes. Aujourd’hui, des millions de Français sont exclus de l’accès à la propriété, car ils n’ont pas l’apport nécessaire ou n’ont pas encore le profil emprunteur idéal pour les banques. Il est temps de créer de nouvelles façons d’accéder à l’immobilier”, explique Charles Ruelle, CEO et cofondateur de Sezame.

Dans l’optique de remédier à ce problème grandissant et d’aider les aspirants à la propriété, la proptech a mis en place une solution de location avec option d’achat (leasing immobilier) et un “coaching propriétaire” afin d’accompagner les aspirants propriétaires sur la voie de la propriété, quel que soit leur profil.

En 2023, les trois cofondateurs Charles Ruelle, Benjamin Hubert et Clara Tairraz ont pour ambition

d’accompagner 50 ménages à devenir propriétaire de leur résidence principale et de devenir la meilleure alternative pour accéder à la propriété.

En parallèle, Sezame constitue, avec des investisseurs, une foncière pour réaliser l’acquisition de biens pour le compte de ses clients qu’elle accompagne. La foncière Sezame permet à des investisseurs privés, professionnels et institutionnels d’investir dans une solution innovante à fort potentiel tout en soutenant l’accès à la propriété.

1 million pour accélérer le développement de la location accession

La levée de Sezame vient d’être réalisée auprès d’Altur Investissement, investisseur principal, et une quinzaine de business angels de renom tels que les 3 cofondateurs de Colonies, Guillaume Gozlan, Christophe Courtin (Courtin Investment), Jean-Michel Royo, Clément Alteresco (Morning), Patrick Amiel (321Founded), Ladislas Manset (Pono Technologies), Mickael Zonta (Investissement Locatif), Stéphane

Distinguin (Fabernovel), parmi d’autres.

Cette levée de fonds constitue une étape importante dans le développement de la startup qui lui permettra de renforcer son développement technologique et commercial, structurer le cadre juridique et légal de la location-accession dans l’immobilier résidentiel privé et renforcer ses équipes.

Sezame a pu compter sur le soutien d’Altur Investissement en tant qu’investisseur principal.

« Nous observons l’émergence d’une grappe d’innovations sur le secteur naissant du leasing immobilier

(rent-to-own). Sur sa cible de marché, Sezame apporte une solution crédible et inédite pour résoudre l’équation de l’accession à la propriété. Sezame nous a séduit par son modèle et par son équipe dynamique, complémentaire et agile. Elle a su faire évoluer son positionnement au cours des derniers mois, en étant à l’écoute du marché. Elle démontre aujourd’hui une belle traction et un intérêt des investisseurs et des acquéreurs. », estime Rémy Lombard, Responsable de la practice Proptech & Climatech chez Altur Investissement

Les différents business angels qui suivent Sezame dans l’aventure viennent certes soutenir financièrement la startup, mais aussi stratégiquement grâce à leurs expertises immobilières et financières.

« Avec un marché du crédit immobilier en France qui a baissé de 20% en 2022 et un taux d’usure qui a bloqué beaucoup de demandes de crédit finançables, Sezame apporte une solution nouvelle et des process innovants autour de la location-accession, pour permettre à des propriétaires de mieux préparer et réussir leur projet d’acquisition », explique Guillaume Gozlan, Ex Directeur Général Adjoint du groupe MEILLEURTAUX et Président de GEEKARIS Investissement.

« L’accès au logement est un problème majeur pour une très large part de la population mondiale. Depuis 6 ans, nous avons à cœur chez Colonies de réinventer l’expérience locative dans les métropoles européennes. L’approche innovante de Sezame centrée sur l’accession nous semble une solution parfaitement complémentaire et pertinente« , François Roth, Amaury Courbon, Alexandre Martin, Fondateurs de Colonie.