Pros de l’immo : Airnest lance une offre de location de meubles et d’électroménager adaptée à vos besoins

» Nous avons lancé Airnest pour proposer un service de location de meubles et d’électroménager aux particuliers afin de faciliter l’aménagement de leur logement, précise Alban Lemaire, cofondateur d’Airnest. On s’est très vite rendu compte que ce service intéressait également les professionnels de l’immobilier : home stager, décorateur, promoteur, agents immobilier … Il répond à la problématique de leurs clients/vendeurs : comment permettre aux acheteurs potentiels de se projeter dans un logement meublé et décoré avant l’acquisition ? »

Apporter un service aux professionnels pour aider leurs clients

Airnest est née en mars 2022. La start-up proposait jusqu’ici une offre de 3 à 24 mois pour les particuliers, plus précisément qui ont besoin de meubles et d’électroménager et de flexibilité (expatriés, jeunes actifs susceptibles d’être mobiles, séjour moyenne durée, etc.)

Vers une économie circulaire du meuble

Airnest est né de la volonté de ses cofondateurs, Alban Lemaire et Benjamin Roche, avec le soutien de Nathanael Berbessou (Business Angel dans l’Impact), de devenir un acteur de l’économie circulaire. Airnest ambitionne en effet de répondre aux nouveaux enjeux environnementaux en luttant contre le « Fast Furniture » et les déchets liés aux meubles grâce à une solution pratique et écologique.

« Le système de la location sur abonnement répond véritablement aux enjeux environnementaux actuels et favorise la circularité des produits. Avec Airnest, nous avons la ferme volonté de sensibiliser le plus grand nombre à ce modèle vertueux. Finalement, cette offre dédiée aux professionnels nous pousse vers cette prochaine étape », poursuit Alban Lemaire.

Une offre pour les agents immobiliers les décorateurs et les promoteurs

Pour permettre aux agents immobiliers d’aiguiller leurs clients vers du home-staging, afin de les aider à vendre dans un marché où les acquéreurs ont repris la main et sont plus difficiles à convaincre, ou répondre aux besoins des home-stageurs ou à ceux des promoteurs qui veulent meubler facilement leurs appartements témoins, sans multiplier les déchets, Airnest adapte donc son offre avec un service clé en main (conseils déco, livraison, installation et montage des meubles) pour les professionnels.

« L’aménagement des biens avant et pendant la vente ou la location a fait ses preuves depuis plusieurs années : un bien décoré et aménagé va se vendre plus vite et plus cher, ajoute-il. En proposant aux professionnels ce service clé en main, nous voulons leur permettre de se libérer de la logistique complexe des meubles afin qu’ils puissent se concentrer sur le cœur de leur métier. Nous nous occupons de tout : les meubles sont livrés, montés et nous retirons tous les déchets.»

Des meubles, des conseils, des tarifs adaptés … L’offre Airnest pour les pros

Cette offre consiste ainsi à proposer une prestation d’équipement de logements de 3 à 24 mois. Concrètement, les professionnels de l’immobilier bénéficient d’un large choix de produits (400 références), proposés à l’unité ou en pack, dans des marques françaises et tendance comme Bobochic Paris, Dizy, Drawer, Edito, Home Spirit … Pas question pour Airnest de proposer à la location des produits bas de gamme. L’idée étant de permettre aux clients de se faire plaisir sans se ruiner avec des produits de bonne qualité, qui apportent une touche de déco à un prix correct.

Avec Airnest, les professionnels peuvent aussi bénéficier de conseils de décoration proposés par un coach spécialisé dans la décoration et l’ameublement, d’un tarif sur abonnement mensuel, calculé ensuite en fonction des pièces choisies et de la durée estimée de location, de la livraison sur site, de l’installation et du montage des meubles dans un délai de 10 jours ainsi que du service d’enlèvement des meubles au terme de la période de location.

Airnest veut se déployer en région

Cette offre répond à la volonté de développement de la startup. Présente en Ile-de-France, Airnest ambitionne d’ouvrir son service courant 2023 aux villes de province. Le service à destination des professionnels est, lui, déjà accessible partout en France.