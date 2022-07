Immobilier : Zelok lance le paiement en ligne des honoraires de gestion locative

Prix immobilier en Europe : Paris reste la capitale la plus chère, Rome et Lisbonne voient leurs prix chuter

Par MySweet Newsroom, le 10 juillet 2022

Régler ses honoraires de gestion immobilière en ligne, c’est désormais possible avec Zelok Payment. Une solution qui facilite la vie des locataires et des agences immobilières.

Il n’y a pas que les chèques et les virements pour les honoraires de gestion locative

Dépôt de garantie, premier mois de loyer, honoraires d’agence immobilière… Les professionnels de l’immobilier n’ayant pas tous adopté les paiements instantanés, la majorité des locataires sont contraints de payer les frais de gestion locative par chèque ou par virement bancaire. Déceptives pour les clients habitués aux paiements numériques, ces méthodes n’en restent pas moins chronophages pour les professionnels de l’immobilier qui doivent traiter les chèques, les déposer à la banque et s’assurer de la traçabilité des virements bancaires. « C’est pour répondre à cette problématique que Zelok lance sa solution Zelok Payment »

Carte bancaire ou virement instantané, les nouvelles habitudes d’achat en ligne

Avec Zelok Payment, les locataires peuvent régler en ligne, par carte bancaire ou virement instantané, les honoraires de mise en location d’un bien (dépôt de garantie, premier mois de loyer, honoraires d’agence) et les paiements ponctuels (régularisation de charges, taxe d’ordures ménagères, etc.).

Comment ça marche Zelok Payment

La solution est d’une grande simplicité d’utilisation. Le gestionnaire crée un lien de paiement en indiquant les références du locataire, les montants dus, et les comptes associés à chaque paiement. Ensuite, ce lien est envoyé par email et SMS au locataire. Si le bail est en colocation, un lien est envoyé à chaque colocataire.

Le gestionnaire locatif peut suivre en direct l’état du paiement. Il est notifié lorsque le locataire a réglé les sommes dues. Les honoraires d’agence et le dépôt de garantie sont encaissés immédiatement, et les autres paiements sont reversés automatiquement à la date d’entrée dans les lieux, conformément à la législation.

Des avantages pour les professionnels de l’immobilier

Zelok Payment promet des avantages aux agences immobilières :

Gain de temps

Les gestionnaires n’ont plus à recueillir et déposer des chèques : les paiements sont programmés sur les bons comptes, et aux bonnes dates, dans le respect de la législation.

Sécurité

Le paiement en ligne sécurisé élimine les risques de pertes, de vols ou d’impayés inhérents au chèque. La preuve de règlement est disponible au moment de la signature du bail et de la remise des clés.

Efficacité comptable.

Les gestionnaires locatifs choisissent les références qu’ils souhaitent voir apparaitre sur les relevés. Cela leur permet d’optimiser la traçabilité des paiements, avec des relevés bancaires plus lisibles, et de gagner du temps lors des rapprochements bancaires.

Des atouts pour les propriétaires et les locataires

Zelok Payment fluidifie le paiement des honoraires tout en offrant davantage de flexibilité aux locataires : ils peuvent choisir le paiement par carte bancaire, avec une ou plusieurs cartes, le paiement en quatre fois, pour échelonner une dette ou une somme élevée, ou payer par virement instantané.

Une sécurité supplémentaire avec l’assurance loyers impayés

Pour sécuriser l’investissement locatif, Zelok propose une assurance loyers impayés Garantie Totale. Véritable révolution sur le marché de l’immobilier, cette assurance garantit le paiement du loyer à 100 % tous les mois, à date fixe et quoi qu’il arrive.

En cas d’impayé, le professionnel de l’immobilier en charge de la gestion du bien déclare le sinistre en ligne ; l’indemnisation est effectuée sous 24 heures ouvrées. L’assurance offre également des garanties en cas de dégradations du bien immobilier.

Une plateforme multiservices qui simplifie le quotidien des agents immobiliers et de leurs clients

Zelok est une plateforme destinée aux professionnels de l’immobilier. Elle digitalise l’ensemble de la chaine de location, simplifiant le quotidien des agents immobiliers et de leurs clients locataires et propriétaires.

La plateforme propose plusieurs outils intelligents qui libèrent les gestionnaires des tâches administratives chronophages : gestion automatique des emails, gestion des candidatures des locataires, relances automatiques, calcul de la solvabilité, vérification automatique des pièces, ou encore signature électronique.

Interactive et collaborative, Zelok permet une communication plus efficace et réduit les coûts d’impression et de stockage des dossiers. Locataires et propriétaires peuvent louer plus vite et plus simplement.

