Le réseau Procivis (Pour le Citoyen) – 46 coopératives de tous les métiers de l’immobilier, 250 marques, 3 500 collaborateurs, 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires – se revendique de l’économie sociale et solidaire pour un mieux-logement. Entretien avec la DRH, Anne Guillou, au Forum des Métiers de l’Immobilier et de la Villle, au micro d’Ariane Artinian.

Mon Podcast Immo : Quelles sont vos entités les plus emblématiques ?

Anne Guillou : Je peux vous citer Immo de France, 4e syndic français ; Maisons en France, 2e constructeur de maisons individuelles ; Nacarat Tisserin, Groupe Gambetta, promoteurs ; FDI, Valrim, à rayonnement territorial.

Mon Podcast Immo : Quel est votre rôle ?

Anne Guillou : J’accompagne les entités du réseau dans les enjeux RH, je crée des synergies, je coordonne des actions pour pouvoir mieux nous faire connaître, et c’est notamment la raison de notre participation au FMIV. Sur notre stand, 4 entités sont présentes : Groupe Gambetta, Nacarat Tisserin, Immo France Paris Ile-de-France et le groupe bordelais Cina.

Mon Podcast Immo : Combien recrutez-vous de collaborateurs chaque année ?

Anne Guillou : Entre 400 et 500 personnes, dont 10 % environ sont des jeunes en stage ou en alternance, avec pour enjeu de les accompagner dans l’emploi et de leur faire connaître les métiers de l’immobilier au sens large.

Mon Podcast Immo : Quels sont les métiers sur lesquels il y a le plus de tension ?

Anne Guillou : Ce sont les métiers des services immobiliers qui sont les plus mal connus ou avec une perception négative comme celui de syndic, alors que les syndics ont un rôle majeur à jouer. Il y a aussi des postes de commercialisateurs à pourvoir que ce soit dans le neuf ou dans l’ancien.

Anne Guillou : On se fait connaître en participant à des forums, notamment avec des écoles dans le cadre de partenariats développés partout en France, et également à travers l’enseignement. Et bien sûr, les réseaux sociaux.

Mon Podcast Immo : Est-ce que les métiers en tension sont les mieux payés ?

Anne Guillou : Bien sûr, un des leviers de l’attractivité, c’est la rémunération. En fait, au sein du réseau, chaque entité a sa propre politique de rémunération, à laquelle s’ajoutent des valeurs humanistes, le souci du bien-être au travail. Nous développons également beaucoup d’actions pour accompagner nos collaborateurs, comme la mobilité, et proposer divers avantages.

Mon Podcast Immo : En quoi l’immobilier est-il compatible avec des valeurs humanistes ?

Anne Guillou : Procivis est un réseau de coopératives immobilières qui ne verse pas de dividendes aux actionnaires. Les bénéficies que nous engendrons sont, soit réalloués à notre propre développement, soit à des missions d’ « intérêt social » : accompagner des familles modestes dans le financement de leurs travaux de rénovation énergétique ou de réhabilitation pour plus de mobilité, proposer des prêts à taux zéro. Travailler pour le réseau Procivis, c’est s’engager dans une autre façon de faire de l’immobilier pour du mieux-logement.