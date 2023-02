Vous êtes à la recherche d’un stage, d’une alternance dans l’immobilier ? Vous voulez en savoir plus sur les métiers de l’immobilier ? Ne ratez pas le 11éme édition du Forum des métiers de l’immobilier et de la ville le 15 février au Palais de Congrès à Paris.

Chaque année jeunes diplômés, futur diplômés, professionnels en reconversion et autres curieux à l’orée d’une nouvelle carrière se précipitent au Forum des métiers et de la ville (FMIV) pour y rencontrer les acteurs de l’immobilier, de la construction de la ville, des territoires et des lieux de vie. Plus de 85 sociétés et écoles emblématiques de l’immobilier et de la construction de la ville seront au rendez-vous 2023.

La 11ème édition du FMIV organisé par Business Immo et La Fondation Palladio – sous l’égide de la Fondation de France, se tiendra mercredi 15 février 2023 de 9h à 19h au Palais des Congrès de la porte Maillot, à Paris. Sa mission ? « Susciter des vocations, attirer, recruter, encourager, coacher et partager les enjeux avec les futurs professionnels« , répondent les organisateurs.

L’immobilier, une industrie au 2,3 millions d’emplois et pas moins de 100 métiers

Encore méconnu du grand public, le marché de l’industrie immobilière n’est pas qu’une juxtaposition de métiers, mais bien une industrie à part entière, totalisant 2,3 millions d’emplois et pas moins de 100 métiers, dans huit grands secteurs d’activité clés.

La contribution de l’industrie immobilière au PIB français s’élève à environ 11%. Il s’agit d’une industrie au centre de tous les enjeux majeurs de notre époque, qu’il s’agisse de la crise du logement, comme de la lutte contre le changement climatique.

« Faire la ville ensemble » aussi avec MySweetImmo

Pour la 11ème édition intitulée « Faire la ville ensemble », Business Immo et la Fondation Palladio visent à renforcer la visibilité de cette industrie, valoriser la grande diversité des métiers dans un contexte où le recrutement est essentiel pour gérer la dynamique et la transformation de l’immobilier et de la ville.

Cette année, MySweetImmo, a le plaisir d’être partenaire media du Forum des métiers de l’immobilier et de la ville. Nous y installerons notre studio éphémère pour une série d’interview autour de l’emploi et du recrutement avec nos invités (rendez-vous stand 101).

Demandez le programme !

Plus de 2000 visiteurs sont attendus pour cette 11e édition placée sous le haut patronage d’Olivier Klein, Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé de la Ville et du Logement.

« Nous sommes très fiers que Monsieur le Ministre ait accepté de parrainer la 11e édition du FMIV. C’est une preuve de reconnaissance de l’importance pris par cet évènement dans la fabrique de la ville », précise Mathieu Garro, directeur général de la Fondation Palladio.

Le programme des réjouissances ? Des conférences et témoignages inspirants, avec notamment le Grand Oral d’ouverture de Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier, la conférence d’Hélène Genin, Déléguée générale de BBCA et les interviews d’Emma Scribe, Directrice grand investisseurs de Time for the Planet et de Martin et Valentin Kretz, Directeurs associés de Kretz family Real Estate.

Chaque visiteur pourra bénéficier de conseils de dirigeants au cours de sessions de speed coaching, avec des représentants de grandes entreprises comme Ateliers Jean Nouvel, Bouygues Bâtiment IDF, CBRE, EY, Immo Mousquetaires, Ingérop, JLL, Maud Caubet Architectes, Perial, PWC, SNCF Immobilier, Société de la Tour Eiffel, Spie Batignolles etc. ; profiter de différents ateliers pour connaitre les pièges à éviter lors d’entretien, apprendre à bien utiliser les réseaux sociaux ou encore rédiger sa lettre de motivation en présence notamment des experts de recrutimmo.

Pour vous inscrire au FMIV, c’est ici !