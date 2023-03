Clément Delpirou, président d’iad évoque sa présence au Next40 French Tech et ses ambitions en Floride et au Royaume-Uni au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Pour la deuxième consécutive, la licorne iad, leader de l’immobilier digital en Europe, figure au Next40 French Tech, programme lancé en 2022 par le gouvernement destiné à accompagner les start-up françaises dans leur développement technologique. Entretien avec Clément Delpirou, président du réseau d’entrepreneurs immobiliers iad au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : En quoi ce label de la french tech est-il important pour vous ?

Clément Delpirou : C’est une reconnaissance du travail accompli par l’ensemble de nos conseillers sur le terrain depuis quatorze ans. Obtenir ce label nous aide à avoir des avants-signaux sur l’évolution de la conjoncture et le marché, il nous permet de discuter de points réglementaires ou d’intentions de l’exécutif ou de l’Assemblée nationale de modifier certains encadrements législatifs, d’échanger avec nos pairs sur les bonnes pratiques en termes de recrutement. Enfin, ce label french tech nous confère un surcroît d’attractivité pour de futurs candidats.

Clément Delpirou : Nous sommes présents hors de France depuis 2015 avec le Portugal. Aujourd’hui, nous sommes également implantés en Europe (Espagne, Italie, Allemagne) et au Mexique, et nous travaillons à l’ouverture de deux marchés très importants au niveau mondial : l’Angleterre et la Floride.

Clément Delpirou : Nous sommes un réseau d’entrepreneurs immobiliers qui est augmenté et accéléré par la technologie. Mais, avant tout, notre métier, c’est l’immobilier.

Clément Delpirou : En France, le marché est effectivement beaucoup moins porteur qu’entre 2018 et 2021. Dans ce contexte, l’ensemble des équipes du siège, les outils qu’on propose à nos conseillers, l’accompagnement que nous leur apportons, sont plus forts que jamais pour continuer à leur permettre de croître.

À l’international, nous sommes moins impactés même si tous les marchés connaissent à peu près la même trajectoire. Mais dans la mesure où, dans ces pays, nous sommes soit un acteur naissant, soit un acteur moyen en croissance, le retournement de la conjoncture nous affecte peu et nous permet de croître très rapidement.

Mon Podcast Immo : Le marché britannique est-il vraiment apprécié des Français ?

Clément Delpirou : Nous ressentons un enthousiasme très fort de nos conseillers français et des autres pays où nous sommes implantés pour l’Angleterre, même si ça fait moins rêver que la Floride. Par contre, la proximité (2h30 en Eurostar) joue en sa faveur et déjà, des conseillers vont déjà faire des repérages pour identifier des futurs biens.

Mon Podcast Immo : Le 15 février, vous avez réuni vos conseillers au Palais des festivals de Cannes pour parler management et leadership. Que leur avez-vous dit ?

Clément Delpirou : C’est un événement très spécifique qui rassemble les managers, ceux qui ont construit une équipe, qui ont faire des parrainages. Le message que nous avons voulu faire passer c’est : on garde la tête froide – on apporte les outils pour continuer à tirer son épingle du jeu – et le cœur chaud – c’est le côté humain, avec la présence de nos fondateurs, les formateurs internes qui dispensent des milliers d’heures aux conseillers toute l’année.

