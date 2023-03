Nomination : Guillaume Loizeaud devient directeur général du résidentiel individuel chez Hellio

Pierre Maillard, PDG de Hellio, nomme Guillaume Loizeaud directeur général du pôle résidentiel individuel du groupe pour accélérer et massifier la rénovation globale des logements.

« C’est une grande joie d’accueillir Guillaume Loizeaud au sein de nos équipes ! Cela s’inscrit dans la continuité d’une montée en puissance des activités du groupe Hellio. Sa présence à nos côtés traduit notre ambition d’accélérer et de massifier la rénovation énergétique en France, et en particulier celle des logements en proposant des solutions toujours plus innovantes à nos clients et partenaires professionnels. La maîtrise des consommations énergétiques est devenue pour nos partenaires et nos clients un enjeu majeur. La connaissance pointue du secteur du bâtiment et l’expérience de Guillaume Loizeaud seront un atout indéniable pour déployer notre stratégie et accompagner avec toujours plus d’expertise et de valeur ajoutée nos partenaires et clients sur l’ensemble du territoire national », indique Pierre Maillard, PDG du groupe Hellio.

Un poste à la hauteur de l’enjeu d’accélération de la rénovation énergétique des logements

Depuis le 1er mars 2023, Guillaume Loizeaud, membre du comité exécutif du Groupe Hellio, occupe le nouveau poste de directeur général du pôle Résidentiel Individuel de Hellio. Il est chargé du développement de cette activité : le management des équipes, le lancement de nouvelles offres et de nouveaux services, la relation avec les partenaires et les parties prenantes de l’écosystème, l’extension du maillage territorial, le développement du nombre de chantiers de rénovations performantes et le renforcement du réseau d’entreprises de travaux partenaires.

Avec la création de ce poste confié à Guillaume Loizeaud, Hellio entend accélérer la rénovation énergétique des logements et développer le marché avec les acteurs incontournables.

L’enjeu est de taille : 700 000 rénovations par an fixées par le Gouvernement pour les 5 prochaines années. Mais une question fondamentale se pose : les artisans seront-ils assez nombreux et suffisamment bien accompagnés pour répondre à cette demande inédite ? Avec la baisse du nombre d’artisans qualifiés RGE constatée depuis quelques années, le doute est permis et la tâche immense. C’est pourquoi la formation occupe également une place centrale dans les nouvelles attributions de Guillaume Loizeaud.

Un expert du bâtiment aux commandes

Tout au long de sa carrière professionnelle, Guillaume Loizeaud a acquis la maîtrise des rouages du secteur du bâtiment, aux côtés de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Sa vision transversale et internationale des grands enjeux de transformation sectoriels est un atout incontestable tout comme sa capacité à travailler en co-construction avec la filière.

Diplômé de l’École Supérieure du Bois à Nantes, puis titulaire d’un DESS Marketing à la Sorbonne, Guillaume Loizeaud a occupé pendant 15 ans des postes clés dans la fonction marketing et business développement dans différentes filiales du Groupe Saint-Gobain. Il a commencé sa carrière en 2001 pour le Groupe Lapeyre pour lequel il a occupé différentes fonctions marketing avec une forte dimension d’innovation pour la clientèle grand public de l’enseigne. Il rejoint Placoplâtre en 2005, leader mondial de la plaque de plâtre et en prend la direction du Marketing en 2007. Il a à son actif plusieurs lancements marquants sur des thématiques fortes (confort acoustique, économie circulaire). Il prend en 2010 la Direction Générale de la Business Unit Eurocoustic (plafonds acoustiques, marché tertiaire), il entreprend un renouvellement complet de l’offre et la création d’une entité européenne (Saint-Gobain Ceilings) numéro 3 en Europe.

A la tête du Mondial du Bâtiment et Batimat depuis 2014

En 2014, il rejoint RX France, comme Directeur de la division Construction. Il y dirige un portefeuille d’événements, dont le Mondial du Bâtiment et Batimat, les plus grands salons du bâtiment et de la construction au monde, rassemblant plus de 300 000 visiteurs et 2 500 acteurs de l’industrie et des nouvelles technologies du secteur.

“Après le succès de l’édition 2022 de Batimat et du Mondial du Bâtiment, et avec le sentiment d’avoir accompli ma mission de redonner sa position de leadership au plus grand salon mondial du bâtiment et de la construction, j’ai eu envie de retrouver un rôle encore plus central, avec des leviers d’action plus nombreux, au service de la transformation écologique du pays. Ayant eu l’occasion de côtoyer Pierre Maillard et Claire Gagnaire à plusieurs reprises, j’ai pu collaborer avec Hellio et mesurer la qualité et l’engagement des équipes, c’est ce qui m’a donné envie de rejoindre l’entreprise pour relever ce nouveau challenge”, souligne Guillaume Loizeaud.