Nomination : Jérémy Migné est nommé Directeur Général du Groupe Finance Conseil

Le Groupe Finance Conseil annonce la nomination de Jérémy Migné au poste de Directeur Général du Groupe à compter du 2ème semestre 2022.

Jérémy possède une solide expérience de 15 ans dans le secteur bancaire et financier. Diplômé de l’Institut des Techniques Bancaires, label d’excellence depuis plus de 60 ans, il rejoint le Groupe Finance Conseil en 2014 après une carrière bancaire sur le marché des particuliers et des professionnels en région Centre puis en Pays de Loire.

Après avoir occupé avec succès des fonctions commerciales puis de management, il devient co- gérant associé du Groupe en 2019 et membre du Comité de Direction en septembre 2020 où il apporte notamment son expertise au national sur le pôle finance et prend en charge les opérations de croissances externes du Groupe en complément de ses fonctions principales axées sur le pilotage et le développement commercial.

« J’ai pleine confiance en Jérémy pour m’épauler dans la conduite du plan stratégique fixé sur les 4 prochaines années aux côtés du COMEX et ainsi accompagner le Groupe dans son développement. Ensemble, nous partageons les mêmes valeurs humaines et nourrissons les mêmes ambitions avec pour objectif commun : conserver notre positionnement de leader sur le financement aux entreprises et entrer dans le top 5 du marché du courtage en crédits immobiliers » déclare Yoann BOULDAY, Président et fondateur de l’entreprise.

La nomination de Jérémy Migné s’accompagne de l’élargissement du Comité Exécutif composé également d’Emmanuel Bidan Directeur des Engagements RH et de la Coopération, Arnaud Luda Directeur de la Diversification, Sophie Ho Thong Directrice des Affaires Juridiques, de la Communication, de la Stratégie et des Relations Publiques, Romain Bernier-Dupréelle Directeur des Opérations et des Partenariats Stratégiques. Le nouveau COMEX s’est fixé comme objectif une croissance annuelle de 20% avec une production de crédits de 5 milliards d’euros et 400 collaborateurs répartis sur tout le territoire national.

Pour accompagner ce développement, 13 nouveaux associés viennent renforcer le collège associatif du Groupe Finance Conseil actuel qui comptera désormais 45 actionnaires.