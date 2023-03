Immobilier Bagneux : Objectif « étiquette A » atteint dans une réhabilitation thermique

A Bagneux, Seqens rénove 162 logements pour leur permettre d’atteindre l’étiquette carbone A et améliorer le confort des locataires en réduisant leur facture énergétique.

Seqens poursuit le plan de réhabilitation et de rénovation thermique de son parc immobilier. D’importants travaux de rénovation ont été engagés, pour un montant de 10,8 millions €, en date du 28 décembre 2022, à Bagneux dans le quartier Langlet, où le Groupe gère un ensemble immobilier de 162 logements sociaux.

Passage à l’étiquette A à Bagneux

Des travaux d’isolation seront conjugués à la réfection des systèmes de chauffage, levier essentiel à la décarbonation durable du parc. A terme, l’émission de gaz à effet de serre sera de classe A émettant moins de 1 kg équivalent dioxyde de carbone par m² par an. Labelisé « Promotelec rénovation responsable », mention « habitat respectueux de l’environnement » (option Stratégie Nationale Bas Carbone niveau 2050, soit le plus haut niveau d’ambition), il s’agit de la première réhabilitation du groupe permettant à des logements d’atteindre le niveau 2050 de la Stratégie Nationale Bas Carbone et l’étiquette A pour le carbone.

Au-delà de l’amélioration énergétique et carbone, cette réhabilitation prévoit des travaux de confort pour les locataires, notamment au travers d’interventions dans les logements et dans les parties communes.

Pour atteindre ces objectifs, Seqens, filiale du groupe Action Logement, s’est appuyé sur des outils numériques performants dès la conception du projet, notamment la modélisation numérique en 3D, et la mise en place d’une plateforme d’échange KROQI permettant à toutes les parties prenantes du projet de réhabilitation de suivre l’évolution de cette maquette.

Une démarche conforme à la stratégie RSE du Groupe

Au-delà des travaux eux-mêmes, cette opération répond aux objectifs de la stratégie RSE de Seqens en tant que société à mission. Les locataires ont été associés aux différentes phases du projet au travers de réunions dès la phase de conception.

Ainsi, une politique d’insertion sociale a été mise en place en lien avec les besoins locaux, représentant un volume de 5% des heures travaillées sur le chantier, soit 5444 heures. Une charte contractuelle a encadré la mise en place d’un chantier à faibles nuisances environnementales. Le réemploi a été développé dans le cadre des travaux, par exemple en adaptant des portes palières déposées en logement pour les réutiliser en nouvelles portes de caves.

Cette opération s’inscrit dans une démarche globale : en 2022, Seqens a investi 160 millions dans la rénovation de plus de 3700 logements. En 2024, le bailleur ambitionne de rénover pas moins de 4000 logements et traiter ainsi les passoires thermiques de son parc. 4200 étiquettes F et G seront traitées d’ici 2025, 12000 étiquettes E seront traitées d’ici 2030.

« La rénovation thermique de notre parc immobilier, c’est la grande bataille que nous menons avec les équipes de Seqens au quotidien. C’est indispensable pour améliorer le confort de nos locataires dans leur logement, leur permettre de maitriser leur facture énergétique et ainsi leur rendre du pouvoir d’achat », rappelle Stéphane Dauphin, Directeur général de Seqens.