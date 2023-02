Immobilier : 5 astuces pour un logement plus vert

D’après une étude menée par Matera auprès de ses 7 000 copropriétés clientes, 44% d’entre elles ont augmenté le budget lié à l’énergie par rapport à l’année dernière pour faire face à la crise énergétique. Mais alors, existe-t-il des solutions pour limiter les factures d’énergie ? Matera, solution de gestion de copropriété, vous livre 5 conseils pour rendre votre logement plus vert.

Limitez votre consommation d’eau et d’énergie

Pour limiter la dépense d’énergie et d’eau dans votre logement individuel, vous pouvez mettre en place des petites astuces qui feront la différence sur votre facture finale, comme installer des ampoules LED, des mousseurs d’économiseur d’eau sur vos robinets, éteindre et débrancher les appareils électriques en veille, opter pour des produits ménagers naturels, savon de Marseille, vinaigre de cidre, bicarbonate de soude, etc., ou encore installer un pommeau de douche à faible débit.

Baissez la température dans votre logement

C’est une astuce qui nous a été longuement répétée depuis le début de la crise énergétique mais l’ADEME recommande une température de 19°C pour les pièces à vivre et 17°C pour les chambres. Cette astuce écologique vous permettra de réaliser des économies pérennes d’énergie tout en rendant votre logement plus vert. En effet, baisser de 1°C la température de chauffe permet d’économiser jusqu’à 7% sur la facture de chauffage, selon l’ADEME.

Optez pour un fournisseur d’énergie verte

Pour rendre votre logement plus vert, vous pouvez également opter pour un fournisseur d’énergie verte. Rappelons que les offres d’électricité verte sont toutes celles pour lesquelles le fournisseur achète de l’électricité et des garanties d’origine auprès des mêmes producteurs d’énergie renouvelable.

“Nous sommes en train d’installer 4 panneaux solaires par bâtiment dans notre copropriété de 125 lots à Meaux. L’initiative a été votée au mois de septembre en assemblée générale, tout est allé très vite. Nous avons estimé des économies d’électricité de 30% environ, le retour sur investissement se fera sur 3 ans. Les panneaux serviront à alimenter l’électricité en journée de toutes les parties communes, y compris l’ascenseur. J’ai aussi installé 2 panneaux solaire dans ma maison individuelle et j’en suis très satisfait, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai poussé cette initiative dans la copropriété dans laquelle je suis bailleur”, commente Christopher Lowe, secrétaire du conseil syndical d’une copropriété en syndic coopératif accompagnée par Matera.

La copropriété de Christopher Lowe n’en est pas à ses débuts. Il y a un an déjà, les copropriétaires ont installé une horloge astronomique qui fonctionne uniquement la nuit. Au bout d’un an d’utilisation, le bilan est sans appel : 15% d’économies ont été réalisées.

Mettez en place des initiatives vertes dans la copropriété

Si vous vivez en immeuble, il est possible de mettre en place des initiatives vertes, non pas seulement à l’échelle du logement individuel mais à l’échelle de la copropriété. En effet, les gains seront plus importants, à la fois en termes écologiques mais aussi économiques.

C’est d’ailleurs le cas d’une copropriété de 120 lots, en syndic coopératif avec Matera, située à Angers.

“Nous avons actuellement 7 composteurs pour 120 logements. Depuis leur installation en 2016, nous avons remarqué que les déchets de la résidence ont drastiquement diminué. La copropriété vient également d’être labellisée “Refuge LPO”. Cela fait suite à notre engagement en faveur d’une gestion différenciée des espaces verts permettant de favoriser la biodiversité. Nous souhaitons en effet conforter les espaces verts par la mise en place d’un verger courant 2023 qui permettra de renforcer la biodiversité (insecte, nidification), de conforter les zones d’ombrage et de fraîcheur et de lutter ainsi contre la création d’îlots de chaleur en ville. Nous souhaitons également créer de la cohésion sociale par la mise en place d’un chantier participatif pour les plantations”, commente Yann Grit, membre du conseil syndical en syndic coopératif accompagné par Matera.

Lancez des travaux de rénovation énergétique

Dernière initiative pour rendre votre logement plus vert, mais non des moindres : lancez des travaux de rénovation énergétique ! Il existe 3 types de travaux : l’isolation, le chauffage et la ventilation.

Généralement, on pense rénovation énergétique à l’échelle individuelle. Pourtant, une rénovation globale, à l’échelle de la copropriété, permet des gains énergétiques beaucoup plus importants. Outre le fait de rendre votre logement plus vert, vous bénéficierez également d’une plus-value sur votre logement à la revente, d’un meilleur confort de vie et d’économies pérennes sur vos factures énergétiques.

Pour accompagner les copropriétés à lancer leurs projets et à les renseigner sur les aides auxquelles elles ont droit, Matera a créé un pôle de rénovation énergétique en 2021. S’il a déjà accompagné plus de 350 copropriétés à lancer des projets de rénovation globale, le pôle rénovation énergétique de Matera se fixe comme objectif d’accompagner 500 copropriétés en 2023.

Source : Matera