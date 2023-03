Immobilier : Le Groupe Stellium enregistre une croissance de 38% en 2022

Alors que 2022 a été fortement marquée par un contexte économique incertain (inflation, hausse des taux de crédit…), cette année encore, le Groupe Stellium enregistre des records. Avec un volume d’affaires en progression de 38% par rapport à 2021 sur l’ensemble de ses expertises, le Groupe poursuit son développement. Les 3 dernières années, les sociétés du groupe Stellium affichaient une croissance moyenne de 42%.

« Cette croissance progressive et durable, qui intervient sur l’ensemble des classes d’actifs proposées, illustre la capacité de résilience de la société. Elle démontre également l’implication et le professionnalisme de notre réseau à fournir une expertise toujours plus précise et une offre de solutions plus large aux investisseurs », a affirmé Philippe Lauzeral, Directeur Général de Stellium, lors de la plénière du Forum du Patrimoine, mercredi 1er février au MEETT de Toulouse.

Un volume d’affaires porté par la performance des solutions d’épargne

Stellium Placement confirme l’intérêt des particuliers pour les solutions d’épargne financière ou immobilière en période d’incertitude en enregistrant une progression de 36% sur l’ensemble de sa gamme d’instruments de placement par rapport à 2021.

Sans surprise, les SCPI arrivent en tête (+65% par rapport à 2021), conformément à la tendance du marché français et positionnent la société comme un acteur référent au regard des 10,2 Milliards d’euros collectés au global. Les contrats en assurance-vie et capitalisation enregistrent également une évolution de 18% sur l’année.

Tout comme pendant la crise sanitaire, les particuliers ont eu tendance à privilégier des stratégies d’épargne afin de s’assurer des revenus complémentaires immédiats ou en vue de la retraite, sujet qui sera d’autant plus d’actualité en 2023.

Au cœur de l’actualité, les produits de retraite, avec notamment le PER, véritable relai de croissance pour le Groupe Stellium depuis 2020, affichent une progression de 26% par rapport à 2021, confortant le virage stratégique pris par le groupe sur ce type d’épargne. Des solutions de prévoyance et de Private Equity complètent l’offre : la diversification étant la stratégie d’optimisation patrimoniale proposée au travers de la sélection des solutions Stellium Placement.

L’investissement locatif séduit toujours les investisseurs

Malgré la hausse des taux de crédit et l’inflation, les investisseurs n’en ont pas pour autant boudé les opportunités d’investissement en immobilier locatif neuf et ancien, confirmant une fois de plus son statut de valeur refuge. Stellium Immobilier enregistre 1 800 actes à fin 2022, soit une progression de 36% par rapport à 2021, déjà considérée comme une très bonne année.

Si ces performances constantes en immobilier locatif s’expliquent avec l’effet « rabot » de l’évolution du Pinel classique et le retournement du marché de l’ancien ; elles se confirment dans la durée, grâce aux 30 années d’expertise du groupe sur ce segment, à la relation de confiance établie avec près d’une centaine de partenaires promoteurs et gestionnaires; et grâce à l’innovation dont fait preuve la filiale pour s’adapter au marché. En effet, le rapprochement avec le Groupe Colocatère est venu renforcer les compétences de Stellium en immobilier ancien, permettant de diversifier la gamme de solutions d’investissement avec une offre en colocation.

Une offre de solutions de financement en forte progression

Dernière arrivée au sein du groupe, Stellium Financement, lancée en 2019, apporte des solutions de financement pour l’acquisition de projets immobiliers ou parts de SCPI de ses investisseurs. La société enregistre pour 2022 une croissance de 53%, la plus forte accélération des trois filiales, à l’image des difficultés rencontrées par un nombre record de ménages français qui, entre la hausse des taux et la question de l’inadaptabilité du taux d’usure, se sont vu refuser leur dossier de financement pour leurs projets immobiliers.

Stellium, en faveur de la professionnalisation et l’entrepreneuriat

Le Groupe Stellium cultive depuis ses débuts son ambition de professionnalisation auprès de son réseau de consultants indépendants. Ce Forum du Patrimoine aura été l’occasion d’approfondir les thématiques qui feront l’actualité métier de 2023 comme la question de la retraite, le défi de la finance durable…

Comme le rappelle Philippe Lauzeral, « La pédagogie, l’information auprès des investisseurs doit être l’élément clé du conseil, notamment dans cet environnement économique chahuté. C’est pourquoi nous encourageons notre réseau à se développer, se professionnaliser, nous accompagnons ces entrepreneurs en quête d’expertises. Nos 30 années de savoir-faire en stratégie patrimoniale, la pertinence et la qualité des solutions d’épargne et de capitalisation du groupe et les partenaires de premier plan qui accompagnent Stellium, soutiennent cette ambition de rendre la Finance accessible à tous. Une ambition qui est au cœur de notre démarche RSE ».