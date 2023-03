Masteos, proptech d’investissement locatif clé en main, annonce avoir bouclé un nouveau tour de table de 12 millions d’euros (extension de sa série A), à laquelle EDF a pris part via sa société de capital-risque EDF Pulse Ventures*. SWEN, NCI et plusieurs actionnaires historiques ont également investi. Les fonds seront utilisés pour créer une offre de rénovation énergétique qui sera intégrée aux services de Masteos. Il faut dire que la rénovation énergétique est au coeur des préoccupations des propriétaires d’immobilier locatif.

EDF partenaire de Masteos pour lutter contre les passoires thermiques

Décarboner l’habitat est au cœur de la raison d’être du groupe EDF, et c’est le cœur de l’activité d’IZI by EDF, marque grand public créée en 2019 pour porter les services de rénovation énergétique des logements et de recharge à domicile des véhicules électriques.

Au-delà de l’investissement capitalistique du groupe EDF, un accord de coopération a ainsi été signé entre Masteos et IZI by EDF pour développer des synergies opérationnelles entre les deux entités. L’expertise reconnue d’IZI by EDF, acteur de référence en France sur la rénovation énergétique globale, permettra d’accompagner les clients de Masteos dans leurs projets, et de contribuer à faire disparaitre les passoires thermiques.

La rénovation énergétique pour éviter les interdictions de location

Comme le prévoit la loi Climat et Résilience (22 août 2021), les logements dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) affiche « G » seront interdits à la location d’ici 2025, et ceux classés « F » d’ici 2028. D’après l’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE), 7,2 millions de logements sont considérés comme des « passoires thermiques ».

En tant qu’acteur reconnu sur le marché de l’investissement locatif, Masteos est directement concerné par ces interdictions de location.

D’après une étude de l’ADEME, le marché de la rénovation énergétique en France est estimé à 182 Md€ d’ici à 2028 (30,4Md€ par an). L’Observatoire Masteos de l’immobilier affirme, quant à lui, que 30 % des Français ont l’intention de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement dans les 12 prochains mois.

Masteos a levé 68 millions en 4 ans pour simplifier l’investissement locatif

Créée en 2019, Masteos accompagne les investisseurs particuliers à chaque étape de leur investissement locatif, en prenant en charge les parties les plus complexes et chronophages de l’opération. L’acquisition, la rénovation, l’ameublement et la location de biens immobiliers sont suivis directement via une application par l’investisseur.

Déjà présente dans 20 villes en France et 3 villes en Espagne, Masteos entend d’ici 2024 s’imposer comme un acteur majeur de l’investissement locatif et de la rénovation énergétique en Europe. Pour cela, la start-up compte poursuivre le développement de sa technologie, intensifier son maillage en France et s’étendre sur les marchés européens.

« Depuis la création de Masteos il y a 4 ans, nous avons réussi à lever au total 68 millions d’euros, se félicite Thierry Vignal, président et cofondateur de Masteos. Jusqu’ici, ces montants nous ont permis de renforcer la digitalisation de notre solution, d’intensifier notre maillage sur le territoire français et d’envisager une stratégie de développement sur le marché européen. Nous voulions être encore plus ambitieux et attaquer le marché de la rénovation énergétique, indissociable de celui du locatif. Sur ce point, les synergies entre Masteos et EDF sont évidentes. Cette nouvelle levée de fonds de 12 millions d’euros et la signature de cet accord de coopération nous permettront d’accompagner davantage de propriétaires bailleurs dans leurs projets de rénovation énergétique, en proposant une solution clés en main. »

Julien Villeret, Directeur de l’innovation du groupe EDF : « Décarboner le logement, responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France, et contribuer à l’élimination des passoires thermiques, est au cœur de la raison d’être du groupe EDF. Compte tenu des nouvelles contraintes règlementaires, le marché de l’investissement locatif est clé pour développer massivement la rénovation énergétique globale. Ainsi, via son approche, son dynamisme et sa proposition de valeur, Masteos est dans une position idéale pour rendre accessible la rénovation énergétique et simplifier son accès aux particuliers investisseurs. »

*EDF Pulse Ventures identifie de nouvelles activités et des solutions innovantes, et les investissements correspondants sont portés par EDF Pulse Holding.