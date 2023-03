Immobilier Valbonne : L’ancienne maison de vacances des Kennedy est à vendre pour 31 500 000 euros

A Valbonne, le mythique Domaine de Beaumont, entre Valbonne et Mougins, lieu de villégiature de la famille Kennedy dans les années 30, est à vendre pour 31 500 000 euros. C’est le réseau Sotheby’s International Realty France-Monaco, notamment Côte d’Azur Sotheby’s International Realty qui s’est vu confier la vente de cette prestigieuse propriété de 15 pièces et 1160 m² sur la Côte d’Azur.

Alexander Kraft, Président, Directeur Général de Sotheby’s International Realty France-Monaco, commente : « Nous sommes fiers qu’un bien d’une telle qualité nous soit confié à la vente. La famille Kennedy fait rêver le monde entier et pouvoir acquérir une propriété qui l’a accueillie à plusieurs reprises revient à acheter un morceau d’histoire. Cette superbe demeure historique possède tous les atouts d’une demeure de maître. Avec notre réseau international de plus de 1 000 agences dans plus de 70 pays, nous pouvons proposer ce bien iconique à 31,5 millions d’euros à des acquéreurs potentiels en capacité de prendre soin du bien. »

Un lieu de villégiature des Kennedy

Depuis les années 1920, la Côte d’Azur a toujours attiré et séduit de nombreuses personnalités du monde entier. Lieu de villégiature mythique, la renommée de la « French Riviera » n’est plus à faire. La famille de John Fitzgerald Kennedy y passait une partie de ses vacances lorsqu’il était enfant, au sein du Domaine de Valbonne, aussi appelé Domaine de Beaumont.

Alors que leur père, Joseph Patrick Kennedy, homme politique et diplomate américain, était ambassadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne, de 1938 à 1940, John Fitzgerald Kennedy et sa fratrie venaient régulièrement au Domaine de Beaumont passer leurs vacances. La famille était très attachée à cette propriété comme en témoignent les archives de lettres échangées entre Joseph Patrick Kennedy et la famille propriétaire du domaine. On trouve aussi d’ailleurs de nombreuses photos personnelles des enfants Kennedy au bord de la mer, notamment au Cap d’Antibes.

Un environnement exceptionnel et un parc grandiose

A une dizaine de kilomètres de Cannes, au cœur de la campagne azuréenne, les élégantes cités historiques de Mougins et Valbonne ont conservé tout leur cachet avec leurs façades de pierre, leurs volets colorés, leurs portes entourées de vignes ou de bougainvilliers. Ces villages gorgés d’histoire et typiques de la Côte d’Azur offrent à leurs résidents à la fois le charme incontestable de la French Riviera et des expériences inoubliables, comme la fréquentation de restaurants étoilés.

Situé entre les villages de Mougins et Valbonne, à seulement 35 minutes de l’aéroport de Nice et des plages de Cannes ou du Cap d’Antibes, le domaine de Beaumont domine une colline boisée, un emplacement qui lui permet d’embrasser une vue imprenable sur les alentours. Cette vue panoramique, totalement dégagée jusqu’à la mer, se compose de différentes teintes de vert : de la forêt, de la vallée, de la montagne, piqueté des touches colorées des arbres du parc et des villages de Valbonne, Mougins et Mouans-Sartoux.

Véritable lieu d’exception sur la Côte d’Azur pensé par Jacques Couëlle, architecte français de renommée mondiale, le magnifique domaine consiste en un parc arboré de 18 hectares aux essences typiques de la Méditerranée surplombé par une demeure de caractère aux murs habillés de bougainvilliers et de vignes.

Le parc, véritable havre de paix, est agrémenté de nombreux bassins d’agrément et fontaines, d’une oliveraie, de volières et des jardins fleuris spectaculaires. Un lieu hors du temps où il fait bon se ressourcer et s’immerger dans un environnement provençal au charme authentique. Pour se détendre, la propriété dispose aussi d’une grande terrasse semi-couverte, attenante à la majestueuse demeure, avec un très bel espace piscine chauffée et son pool house. Ce bassin en marbre de 20 mètres semble un saphir serti dans l’écrin émeraude du jardin.

Le parc abrite également un court de tennis pour les amateurs de raquette. Une partie du terrain, en prairie, accueille aussi actuellement des chevaux et il est possible d’y ajouter des écuries et une carrière pour les passionnés d’équitation.

Une demeure provençale de caractère conçue par un architecte de renom

L’accès au Domaine de Beaumont se fait par un imposant portail en fer forgé qui donne le ton pour la suite de la découverte des lieux enchanteurs. Ce portail comporte de part et d’autre un pavillon, le premier véritable maison de gardien, le deuxième proposant à son étage un appartement dédié au personnel et au poste de sécurité. Situé dans les bois à l’entrée du domaine, l’ « atelier » est une maison de 150 m² de style provençal en partie aménagée.

Création du célèbre Jacques Couëlle, cette demeure historique édifiée en 1920 est dotée d’un charme et d’un style typiquement provençal pour son époque. Cette propriété majestueuse est une ode aux styles italien, provençal et Belle-Epoque. Ses façades en pierre naturelle et ses tuiles dans un camaïeu de beige attirent le regard au cœur de la verdure qui l’entoure. Au sommet de la tour un campanile en fer forgé se dresse, apportant encore plus de cachet à la propriété.

La maison de 1 160 m² comporte 15 pièces dont 9 suites aux intérieurs raffinés et confortables. Boiseries, tapisseries et carrelages offrent une immersion dans des décors d’époque. L’ensemble de la propriété offre de très beaux volumes avec d’importantes hauteurs sous plafond.

« Cette propriété mythique offre des prestations très recherchées : un emplacement privilégié, une belle histoire, un environnement préservé et authentique, une demeure de caractère offrant charme et beaux volumes. Nul doute qu’elle saura séduire les amateurs de belle pierre », conclut Alexander Kraft.