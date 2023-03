Pour aider les étudiants en situation de précarité suite notamment à la crise sanitaire, I Loge You crée une bourse en partenariat avec La ligue Nationale Contre le Taudis et Soliha.

Soutenir les associations de terrain qui œuvrent chaque jour pour le mieux logement des plus fragiles d’entre nous, grâce à ses partenaires issus du secteur de l’immobilier, de la construction et de l’habitat, c’est la mission que s’est fixée I Loge You depuis 2013.

Pour ses 10 ans, la Fondation I Loge You braque les projecteurs sur les effets de la crise sanitaire sur la précarité des plus modestes, notamment des plus jeunes. « C’est un constat terrible mais qu’il faut regarder en face, beaucoup de jeunes étudiant.es doivent choisir entre se nourrir et se loger, nous parlons clairement de précarité extrême« , déplore Isabelle Larochette, Présidente de la Fondation I Loge You.

I Loge You partenaire de la Ligue Nationale contre le taudis et de Soliha

Fort de ce constat, et de l’expertise de terrain de La Ligue Nationale Contre le Taudis et du Mouvement SOLIHA, la Fondation vient de lancer la « Bourse I LOGE YOU » destinée aux étudiant.es les plus modestes.

La Ligue Nationale contre le Taudis a été créée en 1924. Au lendemain de la Guerre 1914-1918, les conditions de logement sont déplorables : l’industrialisation a fait venir en ville de nombreux ruraux souvent contraints d’habiter des logements insalubres dépourvus de confort et d’hygiène et c’est pour lutter contre cette situation que l’association est fondée. Son objet principal est l’amélioration des logements insalubres et le développement d’une offre nouvelle d’habitat pour des personnes et des familles à faibles ressources, en milieu urbain ou rural. Membre associé de la Fédération SOLIHA. Depuis une petite dizaine d’années, la Ligue Nationale Contre le Taudis connaît un nouveau développement est Reconnue d’Utilité Publique depuis 1927 et compte aujourd’hui 42 membres.

Le Mouvement SOLIHA, c’est 135 structures implantées sur l’ensemble du territoire national (métropole et outre-mer). Les associations SOLIHA favorisent l’accès et le maintien dans l’habitat des personnes défavorisées, fragiles et vulnérables. Les équipes locales gèrent plus de 35 000 logements en intermédiation locative, et plus de 10 000 logements et places en hébergement dont elles sont propriétaires (ou en possèdent les droits réels). Les bénéficiaires sont aussi accompagnés par des travailleurs sociaux dans le cadre de dispositifs relevant du « Logement d’Abord ». De nombreuses structures SOLIHA logent et accompagnent des étudiants en situation précaire. Certaines d’entre elles mettent en place des actions spécifiquement tournées vers ce public.

« Nous sommes très fiers de ce projet, co-construit avec la Ligue Nationale Contre le Taudis, pour lequel nous avons beaucoup travaillé et qui nous l’espérons, pourra faciliter la vie de nombreux étudiant.es isolé.es « Isabelle Larochette, présidente I Loge You

Cette bourse de 500 € par étudiant.e (dont le dossier sera retenu par les équipes des associations SOLIHA), sera destinée uniquement à l’aide au logement des étudiant.es les plus précaires, et sera fléchée vers l’acquisition du mobilier et de l’électroménager nécessaire à une bonne installation et appropriation du logement.

Cette bourse sera délivrée sous forme de bons à dépenser chez des partenaires équipementier et d’ameublement, ou l’étudiant pourra se faire rembourser ses achats sous présentation des factures.

Chaque bénéficiaire sera suivi par un travailleur social du Mouvement SOLIHA en amont et après admission de la bourse I Loge You pour un accompagnement complet et vérifier que la bourse est correctement utilisée.

Les 135 associations membres du mouvement SOLIHA vont déterminer elles-mêmes au sein de leur structure, qui peut bénéficier de cette bourse de 500€.

Pour cela, il faudra que l’étudiant.e soit déjà en cours d’accompagnement avec un travailleur social dans l’une de ces 135 associations.

Vous souhaitez apporter votre pierre au chantier du Mieux Logement ? Vous pouvez soutenir I Loge You en faisant un don à titre individuel ou professionnel.

Les particuliers effectuant un don peuvent bénéficier d’une réduction dʼimpôts égale à 66% du montant versé, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Les dons effectués par des entreprises permettent de bénéficier d’une réduction dʼimpôts égale à 60% du montant de votre don, dans la limite de 5% du chiffre dʼaffaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fondation I Loge You.