RENT 2021 : Coline Sinquin (Omedom) et Isabelle Larochette (I Loge You) lauréates des Proptech Sweet Ladies Award

Les premiers Proptech Sweet Ladies Award ont été décernés au cours du Salon RENT à Coline Sinquin, fondatrice d’Omedom ainsi qu’à Isabelle Larochette, fondatrice d’ I Loge You.

Pleins feux sur les femmes de la Proptech

La première édition du Proptech Sweet Ladies Award SeLoger & MySweetImmo a mis la lumière sur l’entrepreneuriat au féminin en récompensant des femmes dirigeantes et associées majoritaires d’une entreprise de la proptech. La remise de ces premiers trophées conçus par l’artiste plasiticien Seb Real a eu lieu au salon RENT le 21 octobre 2021.

Une vision paritaire et engagée de l’entrepreneuriat. « Fort du succès de son Prix Féminin de l’Immobilier récompensant des femmes agents immobiliers en marge du Palmarès de l’immobilier, MySweetImmo.com a voulu étendre la démarche aux femmes dirigeantes et associées majoritaires d’une entreprise de la Proptech », explique Ariane Artinian, sa fondatrice. Et de poursuivre : « Notre ambition ? Aider les femmes à croire en leurs projets, à crever les plafonds de verre. Et promouvoir une vision sensible et engagée de l’entrepreneuriat, une vision paritaire et inclusive. Bien sûr les mentalités changent, mais il suffit de fréquenter un rassemblement de professionnels de l’immobilier pour réaliser à quel point les femmes décisionnaires, créatrices ou repreneuses d’entreprises, sont absentes« , observe la journaliste Ariane Artinian.

Humanisme et dynamisme. « Le label RENT est très heureux de s’associer à ce prix, déclare Stéphane Scarella, directeur du salon RENT. Les entrepreneurs via les 120 startups présentes bien sûr mais aussi parmi les nombreux exposants, sont dans l’ADN de RENT. Ce coup de projecteur sur l’entreprenariat féminin est le bienvenu. Les nombreux dossiers que nous avons vu passer, par leur qualité, leur vision, et leur humanisme est la preuve du dynamisme et de l’engagement des femmes dans la Proptech. Bravo Mesdames ! « .

L’avenir de la proptech s’écrit aussi au féminin. « Le monde de l’immobilier est en pleine mutation, que ce soit dans son fonctionnement avec plus de digitalisation, dans les services qu’il octroie mais aussi dans son incarnation. La profession se féminise et tend de plus en plus vers la parité. Avec ma double casquette de président du Conseil national de l’habitat ainsi que député membre de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, je me félicite de ce changement. L’avenir de l’immobilier s’écrit aussi au féminin et c’est ce que Proptech Sweet Ladies Award cherche à mettre en valeur. Je salue les lauréates de cette année : Coline Sinquin fondatrice d’Omedom ainsi qu’Isabelle Larochette, fondatrice d’I Loge You. », Mickael Nogal, député de Haute Garonne, président du conseil de l’habitat.

Coline Sinquin, fondatrice d’Omedom remporte le 1er Proptech Sweet Ladies Award

« A l’aube d’une levée de fonds, je suis très honorée de remporter ce premier Proptech Sweet Ladies Award qui met en lumière les femmes qui surfent et jonglent avec leurs vies multiples et de rejoindre le 8% de femmes PDG dans les métiers de la Tech« , déclare Coline Sinquin, fondatrice d de la startup tarnaise Omedom. Et de poursuivre : « La solution digitale de proptech « OMEDOM » réunit tous les biens au même endroit ainsi que leurs documents administratifs et répond enfin à toutes les questions des propriétaires au quotidien : qu’est ce que j’ai réglé ? quand ? quoi ? sur quel bien ? ».

« Je revendique mon côté audacieux et ambitieux, mais je sais que cela peut paraître suspect ou péjoratif, ajoute l’Albigeoise de 34 ans. Je souhaite faire les choses biens, avec un souci de parité, d’inclusion, de RSE, de protection des données. Il faut maintenant avoir les moyens de ses ambitions pour survivre à l’univers des startups. »

Coup de cœur du Jury pour Isabelle Larochette, fondatrice I Loge You

Le prix coup de cœur récompense le travail acharné d’Isabelle Larochette pour sa vision inclusive de l’immobilier et son désir de mettre le mieux logement au centre des préoccupations des professionnels de l’immobilier. Avec sa fondation I Loge You, elle récolte des fonds auprès des professionnels de l’immobilier, de l’habitat et du réseau d’agences solidaires « Agence Solidarité Logement » pour des projets qui œuvrent pour le mieux-logement. « Je me réjouis de ce prix qui couronne des années de travail acharné qui aboutit à la création de la Journée Solidarité Logement, point d’orgue de l’œuvre de la fondation. J’aimerai cette journée trouve sa place dans le calendrier officiel au même titre que la journée de la Femme », explique Isabelle Larochette.

Simplification de l’expérience et solidarité. « Le Groupe SeLoger s’est toujours montré à l’écoute de celles et ceux qui font avancer les choses en matière d’immobilier. Nous avons souhaité proposer ce prix pour donner un coup de projecteur à des personnalités engagées, orientées dans l’innovation. Avec ce premier prix décerné à Coline Sinquin, nous mettons à l’honneur la simplification de l’expérience. Nombreuses sont les situations anxiogènes en immobilier et celle que solutionne OMEDOM concerne tous les propriétaires. Mais il était également question de saluer la solidarité avec le prix coup de cœur mettant en lumière la forte implication de la Fondation I Loge You et le mérite exemplaire d’Isabelle Larochette. C’est une fierté pour nous de saluer celles qui font bouger les lignes dans l’immobilier », souligne Séverine Amate, porte-parole chez Groupe SeLoger.

Les statuettes des Proptech Sweet Ladies Awards SeLoger MySweetimmo ont été créées par l’artiste Seb Real

