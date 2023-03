Immobilier d’entreprise : Spliit, la startup qui simplifie la recherche de bureaux, arrive à Nantes

Partis du constat que la recherche immobilière pour les entreprises était chronophage et opaque, Matthieu Lalou, ancien de la BNP Real Estate, et Loïc Harang ont fondé Spliit il y quatre ans pour réinventer la recherche de bureaux. Et faciliter la vie des startups et PME.

Spliit digitalise les différentes étapes du process de recherche de bureaux

Leur crédo ? Simplifier au maximum cette démarche. Il suffit de donner aux experts la localisation, le nombre de postes et la flexibilité recherchée pour que Spliit trouve le local parfait en quelques semaines. Ensuite, la plateforme digitale développée en interne permet d’apporter aux clients une visibilité parfaite du marché et un suivi en temps réel.

En 4 ans, Spliit a déjà accompagné 300 entreprises dans les grandes étapes de leur croissance dont Alma, Hugo Decrypte ou encore JobTeaser.

Nantes : 1ère ville en région

Aujourd’hui, Spliit se lance à Nantes, ville avec une forte dynamique tertiaire.

Matthieu Lalou, CEO de Spliit, se réjouit : « Le développement de Spliit doit passer par notre arrivée en région et nous sommes ravis de commencer avec Nantes. Nous sommes convaincus du potentiel de cette ville pour notre business. Nantes est le deuxième bassin de l’emploi numérique après Paris et représente plus de 156 000 mètres carrés placés en 2022. La ville a récemment accueilli des startups renommées telles Doctolib, la BPI ou Lucca notamment grâce à des loyers très attractifs, en moyenne 205€/m²/an. Ce projet sera porté par Brice Marin qui a une expertise reconnue puisque cela fait cinq ans qu’il travaille sur le marché de l’immobilier de bureaux à Nantes.»

Un outil qui donne un accès direct à 100% des offres sur le marché

Spliit se démarque par son outil digital développé en interne qui donne un accès direct à 100% des offres sur le marché et permet d’automatiser la plupart des tâches ainsi que par son savoir-faire unique et l’expertise de ses consultants.

Autre promesse ? La startup divise ses honoraires par deux, ce qui a permis de faire économiser plus de 3M€ d’honoraires à ses clients. Enfin, Spliit casse les codes des baux 3/6/9 en promettant de retrouver gratuitement des successeurs à ses clients en cas de départ prématuré. Spliit souhaite donc accélérer son développement et est déjà à la recherche des prochaines villes où elle souhaite s’implanter.