Pourquoi les retraités ont-ils adopté le placement SCPI pour investir leur argent ?

Le pouvoir d’achat des retraités a chuté. Ce n’est pas une bonne nouvelle mais il existe une solution simple et efficace pour bien placer son argent : Les sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI.

Les retraités s’inquiètent pour leur pouvoir d’achat. Ils ont raison puisque l’inflation a atteint 6,2 % en février sur les douze derniers mois. C’est beaucoup, beaucoup trop alors que les pensions de retraite ont moins progressé. Logiquement, le pouvoir d’achat des retraités a chuté. Ce n’est pas une bonne nouvelle mais il existe une solution simple et efficace pour bien placer son argent sans souci et de manière performante. Le placement qui fait figure de bouée de sauvetage pour l’épargne des retraités est fondé sur du solide, sur de la pierre. Il s’agit des sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI.

Qu’est ce que la définition du placement SCPI ?

Les SCPI sont des produits d’épargne anciens qui permettent à leurs détenteurs – on parle d’associés – de percevoir des rentes régulières sur leurs comptes bancaires. Ces rentes sont servies grâce aux loyers versés par les locataires des SCPI.

Avec l’argent des associés, la société de gestion de la SCPI dans laquelle on a investi achète des immeubles et les gère. Les associés n’ont rien à faire ! Lorsqu’on est retraité, c’est préférable que de passer son temps à s’occuper de ses locataires.

Comme l’indique Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français :

« De plus en plus de clients qui nous contactent au 01.44.56.00.23 ont vendu leurs appartements locatifs parce que leur gestion était trop contraignante. Avec le produit de leurs ventes, ils ont continué à investir en immobilier mais d’une manière plus profitable. »

Justement, combien rapportent les SCPI de rendement aux retraités ?

Est-ce que le placement SCPI est rentable pour investir à la retraite ?

Les meilleures SCPI de rendement rapportent plus de 6 % net par an à leurs associés. La performance du placement SCPI équivaut donc au double de celle du livret A et au triple de la moyenne des contrats d’assurance-vie en fonds euros pour l’année 2022.

Avec un tel rendement, il est normal que les retraités aient adopté le placement SCPI pour investir leur épargne.

Est-ce qu’il faut être un riche retraité pour placer son argent dans le placement SCPI ?

Avec quelques milliers d’euros, il est déjà possible de se constituer un portefeuille SCPI composé de plusieurs SCPI de rendement.

Il n’est donc pas nécessaire d’être riche pour investir son épargne dans le placement SCPI.

Quelles sont les meilleures SCPI de rendement pour les séniors ?

Il existe plus de 200 SCPI sur le marché. Toutes ne se valent pas. Actuellement, les SCPI européennes et les SCPI thématiques tirent leur épingle du jeu.

Les SCPI européennes achètent des immeubles en Europe. Elles permettent de diversifier son patrimoine grâce à leurs sociétés de gestion. Les SCPI européennes sont fiscalement plus intéressantes que les SCPI 100 % France. Il est donc judicieux de les mixer avec des SCPI de rendement France.

Du coté des thématiques en vogue, la santé et la logistique sont à privilégier.

Les SCPI santé investissent entre autres dans des maisons de retraites médicalisées mais pas uniquement. Elles possèdent aussi dans leur parc immobilier des centres de radiologie, des cliniques…

Les SCPI logistiques sont tournées vers les entrepôts, les locaux d’activités, les messageries… Leur performance a été boostée par les ventes en ligne.

Où se renseigner pour investir son épargne dans le placement SCPI en 2023 ?

Investir seul dans le placement SCPI n’est pas conseillé parce qu’aucun épargnant ne connaît toutes les SCPI de rendement.

Demander conseil à sa banque limite son choix de SCPI et les SCPI proposées ne font pas partie des meilleures SCPI.

Afin de trouver les meilleures SCPI de rendement, il est donc judicieux de passer par des plateformes SCPI spécialisées comme La Centrale des SCPI. Ces plateformes SCPI proposent à leurs clients toute la gamme du placement SCPI et ce en toute indépendance.

Comme le prix des SCPI de rendement ne varie pas en fonction du canal de distribution, investir dans le placement SCPI par ce biais ne coûte pas plus cher que le prix des parts.

Nous avons interrogé Jacqueline L., une retraité qui a investi début 2021 en SCPI de rendement :

« Je ne connaissais pas le placement SCPI et ne détenais qu’un livret A et un contrat d’assurance-vie en fonds euros. En modifiant la structure de mon patrimoine grâce aux conseils de mon consultant de La Centrale des SCPI, j’ai pu augmenter de plus de 550 euros par mois le montant de mes produits financiers. »

La Centrale des SCPI, www.centraledesscpi.com est une sociétéspécialisée dans la distribution de SCPI depuis plus de dix ans. Ces clients sont des épargnants de tous âges et de toutes conditions qui rachètent régulièrement des SCPI afin d’augmenter leur pouvoir d’achat et leur patrimoine. Le placement SCPI s’adapte à tous. Il suffit de se faire aider par des professionnels compétents.

Longtemps cantonnée au livret A et aux contrats d’assurance-vie en fonds euros, l’épargne des retraités a pris le virage des SCPI. Le placement SCPI est en effet solide et rentable. Il peut aussi être transmis facilement à ses héritiers.

Afin de ne pas se tromper dans son choix de SCPI, le plus simple est de contacter de vrais spécialistes des SCPI, comme ceux de La Centrale des SCPI (01.44.45.00.23), le premier comparateur SCPI du marché.

Le placement SCPI pouvant représenter jusqu’à 40 % du patrimoine des retraités, il ne faut pas hésiter à demander des remboursements partiels de son contrat d’assurance-vie en fonds euros pour ne plus perdre d’argent et profiter de ces nouvelles sources de revenus.

Avertissement

L’investissement dans une SCPI n’est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d’achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d’être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Source : La Centrale des SCPI