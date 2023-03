Dans un contexte difficile, Stéphane Fritz, président du réseau d’agences immobilières Guy Hoquet parle recrutement et formation au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Stéphane Fritz : Il va plutôt bien. Le vrai sujet c’est le turn-over. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur 10 personnes recrutées, 7,5 partent. Depuis quelques années, nous sommes vraiment « focus » sur ce sujet, nous avons mis en place la formation gratuite et illimitée dans nos agences. Un collaborateur formé, c’est un collaborateur qui va performer et qui restera. C’est un métier technique, très réglementé, sans oublier l’aspect commercial avec la relation client qui a beaucoup évolué.

Mon Podcast Immo : Quelles sont les raisons des départs ?

Stéphane Fritz : La réponse ne peut pas être que le manque de formation. Il y a aussi le manque d’accompagnement, de considération et la question du management.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos objectifs de recrutement ?

Stéphane Fritz : Environ 1 000 personnes. Nous savons que nous entrons dans un marché beaucoup plus compliqué et quand on affronte une tempête il vaut mieux être bien armé.

Mon Podcast Immo : Quels sont les prérequis pour travailler chez Guy Hoquet ?

Stéphane Fritz : Surtout des qualités humaines, être à l’écoute des clients, faire preuve d’empathie. Il faut rechercher sa pleine compatibilité avec l’équipe que l’on va intégrer : a-t-elle un projet, comment fonctionne-t-elle, y-a-t-il une volonté d’accompagnement ?

Les qualités techniques s’acquièrent grâce à notre plateforme d’e-learning qui propose des modules de quelques minutes et qui permet de rapprocher l’apprentissage du geste. C’est ce qui donne la compétence.

Stéphane Fritz : Bien sûr il y a le site Internet. Mais le mieux, c’est de frapper à la porte d’une agence immobilière Guy Hoquet près de chez soi.

