Immobilier : Les loyers baissent à Paris et flambent à Rennes, Bordeaux et Lille

A l’instar du marché de la transaction, inflation oblige, celui de la location souffre. Dans quelles villes, les loyers ont augmenté ou baissé en un an ? Le point.

Après avoir analysé plus de 50 000 annonces sur les 3 derniers mois, Pandaloc.com dévoile son baromètre des loyers de mars 2023 dans les grandes villes françaises.

Qu’est-ce qu’on retient ?

Paris est bien sûr en tête du classement des villes les plus chères où se loger. Louer un 2 pièces à Paris coûte près de 1 400 euros par mois. Cependant, les loyers parisiens sont légèrement en recul de 1,1 % en glissement annuel. Si cette tendance se confirme, ce sera une bonne nouvelle pour les locataires parisiens.

Cannes est la deuxième ville française la plus chère où se loger. Il faut compter 1 002 euros par mois pour y louer un 2 pièces, une augmentation de 18,9 % par rapport à mars 2022.

L’inflation concerne aussi les loyers. On observe globalement une flambée des loyers hors Paris par rapport à mars 2022. Les loyers ont particulièrement augmenté à Rennes (+25,7 %), Bordeaux (+16,1 %) et Lille (+13,7 %). A l’inverse, les grandes villes où les loyers ont le moins augmenté sont Toulon (+1,1 %), Lyon (+2,8 %) et Grenoble (+4,3 %).

Cannes, Nice, Aix-en-Provence… Les villes les plus chères

Le classement des villes plus chères où se loger en Mars 2023 place les grandes métropoles du quart sud-est du pays (Cannes, Nice, Aix-en-Provence…) en tête ainsi que les communes dans l’orbite de Genève (Annecy, Annemasse).

Les loyers augmentent légèrement à Toulon, Lyon, Grenoble

L’analyse des variations de loyers en glissement annuel du baromètre Pandaloc fait apparaître une grande disparité entre les villes où les loyers progressent moins vite que l’inflation, voire diminuent, comme Paris (-1,1 %), Toulon (+1,1 %), Lyon (+2,8 %) et Grenoble (+4,3 %), et des métropoles où les loyers flambent comme Rennes (+25,7%), Bordeaux (+16,1%) et Lille (+13,7 %).

Quelles sont les villes d’Ile-de-France les plus chères ?

Ce sont globalement les villes des Hauts-de-Seine (92) qui se retrouvent parmi les endroits les plus chers où se loger en Île-de-France en Mars 2023.

Des loyers plus abordables au nord et à l’est de l’Ile-de-France

La géographie des loyers en Île-de-France fait clairement apparaître la fracture entre la banlieue chic à l’ouest et les communes plus abordables au nord et à l’est.

Source : pandaloc