Pros de l’immo : L’ESPI va former les futurs talents recherchés par BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate et l’ESPI s’allient pour former et faciliter l’intégration des professionnels de l’immobilier de demain.

Dans un secteur de l’immobilier qui ne cesse de se renouveler, l’expertise et la formation vont de pair. L’ESPI et BNP Paribas Real Estate s’allient pour former les acteurs de l’immobilier de demain.

Enseignements pluridisciplinaires, partage de regards d’experts, participation à la conception des programmes, aide au recrutement et à la recherche… Ce partenariat, au service des professions immobilières, vise à contribuer au développement du secteur et à former les futurs talents recherchés par BNP Paribas Real Estate. Thierry Laroue-Pont, Chairman & CEO de BNP Paribas Real Estate sera également le parrain des promotions 2023 de l’ESPI.

« Notre collaboration est une évidence : l’apprentissage et l’intégration des futurs professionnels de l’immobilier est une véritable opportunité pour l’ESPI et ses collaborateurs, précise Bernard Pinat, Directeur Général de l’ESPI. Nous sommes fiers de nous associer à BNP Paribas Real Estate et de participer au rapprochement du monde de l’entreprise et de celui de la formation. »

L’alliance de deux spécialistes du secteur de l’immobilier

Avec 10 400 anciens élèves et 5 000 étudiants sur 7 campus en France et un à Montréal, l’ESPI est à ce jour l’unique école préparant à l’ensemble des métiers de l’immobilier. L’ESPI forme au quotidien les étudiants en leur transmettant les compétences et le savoir-être nécessaire aux enjeux de l’évolution des métiers de l’immobilier de demain. Depuis sa création, le Groupe ESPI affiche sa différence en proposant des formations post-bac couvrant tous les métiers de l’immobilier ainsi que des formations professionnelles continues sur-mesure qui accompagnent au mieux les experts en immobilier souhaitant renforcer leurs compétences et évoluer tout au long de leur vie active.

BNP Paribas Real Estate est quant à lui l’un des acteurs internationaux majeurs de l’immobilier avec la particularité de couvrir l’ensemble du cycle de vie des actifs immobiliers à travers ses différentes lignes de métiers que sont la Promotion, la Transaction, le Conseil, l’Expertise, le Property Management et l’Investment Management dans 23 pays.

En devenant partenaires, les deux entités ont pour objectifs de proposer aux apprenants une vision du marché au plus proche de la réalité, avec un accompagnement théorique enseigné par les professeurs et complété par des retours d’expérience des experts de BNP Paribas Real Estate. Cette alliance entre deux référents du monde de l’immobilier prend tout son sens et offre de belles perspectives à la fois de formation, de développement et de carrière pour les collaborateurs de l’immobilier de demain. En alliant théorie et pratique, les futurs professionnels pourront aborder leurs vies actives avec les atouts nécessaires à une compréhension rapide des enjeux actuels du secteur.

Un partenariat pluridisciplinaire au service des futurs professionnels de l’immobilier

Les équipes de BNP Paribas Real Estate seront associées aux événements de l’ESPI tels que les conférences, interventions lors de tables rondes, jurys à l’occasion des soutenances… Les collaborateurs des différents métiers participeront également au développement de nouveaux programmes en lien direct avec l’évolution et la spécialisation de leurs métiers. Enfin, les équipes des ressources humaines de l’entreprise auront une mission clé : celle de former les apprenants à la recherche d’un emploi. Organisation de job datings et de coachings, peaufinage de CV, préparation aux entretiens d’embauche… Les équipes seront aux côté des étudiants pour les aider dans leur démarche.

Un accès facilité pour les étudiants de l’ESPI aux offres d’emplois de BNP Paribas Real Estate

Ce rapprochement est l’occasion pour les experts de BNP Paribas Real Estate de rencontrer et recruter de nouveaux talents parmi les étudiants de l’ESPI, qui auront un accès facilité aux offres d’emplois à pourvoir au sein de l’entreprise. Les formations proposées étant parfaitement adaptées à ce que BNP Paribas Real Estate recherche en termes de compétences, c’est déjà plus de 90 étudiants qui ont été engagés depuis 2018 en alternance.

« Actuellement, BNP Paribas Real Estate recrute pour ses métiers d’Expertise, de Property Management et d’Investment Management, que cela soit en CDD/CDI ou en alternance. Nous avons besoin de profils experts comme ceux des étudiants de l’ESPI pour proposer à nos clients des opérations et services de qualité », indique Thierry Laroue-Pont, Chairman & Chief Executive Officer de BNP Paribas Real Estate, qui est aussi le parrain des promotions 2023 de l’ESPI et qui présidera en novembre prochain la cérémonie de remise des diplômes.

Et il ajoute : « Je suis ravi d’être le parrain des promotions 2023 de l’ESPI. Nous avons la chance de compter parmi nos collaborateurs de nombreux profils qui en sont issus et qui font carrière au sein des différents métiers de BNP Paribas Real Estate. Ce partenariat renforce également notre engagement envers la formation des jeunes étudiants aux métiers de l’immobilier qui seront les professionnels de demain. Il est important que ces métiers soient plus connus et que les experts soient formés au plus près du terrain pour connaître la réalité du secteur avant d’entrer dans la vie professionnelle. »