Viagimmo organise un webinaire pour tous les professionnels de l’immobilier : découvrez un modèle qui a du sens !

Participez au webinaire Viagimmo le 6 mai : découvrez un modèle immobilier rentable, éthique et porteur de sens. Le viager, une vraie opportunité pour diversifier l’activité des agents et professionnels de l’immobilier.

L’immobilier change. Les parcours aussi. De plus en plus de professionnels – agents commerciaux, agents indépendants, candidats à la franchise ou en reconversion – cherchent à exercer leur métier autrement. Plus utilement, plus durablement, plus sereinement. C’est exactement ce que propose Viagimmo, Réseau national spécialisé dans le viager et la vente à terme, à travers un webinaire d’information destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir une autre façon de penser l’immobilier.

Le viager, une réponse moderne à des enjeux de société

Souvent perçu comme confidentiel, le viager est en réalité un marché en pleine croissance, à la croisée de plusieurs problématiques sociales : vieillissement de la population, besoin de revenus complémentaires pour les seniors, accès à la propriété pour les plus jeunes, tension sur l’offre immobilière…

Selon l’Observatoire Viagimmo 2024, près de 5500 ventes en viager ont été conclues en France l’année dernière, pour une valeur moyenne de 295 000 € par bien. Le marché représentait plus de 1,8 milliard d’euros de volume en 2024, en constante progression. (source : Viagimmo observatoire 2024).

Ce développement s’inscrit dans le cadre de la silver économie, un secteur dynamique lié au vieillissement de la population, qui représente au total plus de 150 milliards d’euros en 2024 et vise de nombreux domaines, allant des services de santé et d’accompagnement à l’innovation technologique, en passant par l’habitat et les loisirs. En 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans et pour la première fois de notre histoire, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Le défi démographique est clair et c’est maintenant que nous devons nous y préparer collectivement.

Une opportunité économique à fort potentiel

Le marché de la monétisation du patrimoine est un secteur dynamique offrant une rentabilité intéressante pour les professionnels de l’immobilier leur permettant une diversification de leurs services. Ils répondent ainsi aux besoins croissants des seniors cherchant des solutions au financement de leur dépendance et des investisseurs intéressés pour assurer durablement leur future retraite grâce à la pierre.

Et pourtant, le marché du viager reste largement sous-exploité. Viagimmo fait le pari – depuis 2017 – de démocratiser ce type de transaction, avec un modèle clair, encadré, éthique et accessible à tous.

Un webinaire ouvert à plusieurs profils

Viagimmo ne concerne pas uniquement les franchisés. Le webinaire s’adresse à plusieurs types de profils :

Agents commerciaux en quête de spécialisation ou de diversification pour augmenter leurs revenus,

Agents immobiliers indépendants souhaitant développer une activité complémentaire pour répondre à une demande de plus en plus ciblée,

Apporteurs d’affaires intéressés par une collaboration souple et encadrée,

Professionnels en reconversion, attirés par un secteur dynamique et utile,

Et bien sûr, porteurs de projets à la recherche d’un concept innovant et différenciateur.

Chacun peut trouver sa place dans le Réseau, selon ses objectifs, son niveau d’expérience et son souhait d’implication.

Des intervenants de terrain, engagés et expérimentés

Ce webinaire sera animé par deux figures clés du Réseau Viagimmo :

Franck Merlet, directeur de Réseau, qui partagera la vision et le développement stratégique de Viagimmo, ainsi que les différentes possibilités de collaboration au sein du Réseau

Lucie Marcos, experte viagériste et directrice des agences Viagimmo Thonon-les-Bains et Viagimmo Annecy. Elle apportera son regard concret de professionnelle de terrain, avec des exemples vécus, des conseils et un retour d’expérience précieux pour celles et ceux qui souhaitent se lancer.

Ce que vous découvrirez lors du webinaire

Durant ce webinaire, l’équipe Viagimmo présentera :

Une présentation du Réseau, de ses valeurs et de son fonctionnement, pour tous les profils professionnels.Les raisons pour lesquelles le viager est un modèle d’avenir,

Les opportunités qu’offre ce marché porteur, en pleine expansion,

Un temps d’échanges pour répondre à toutes vos questions.

Date : 06/05/2025. Heure : 18h. Lieu : En ligne – gratuit, sur inscription. Inscription : Cliquez ici



Viagimmo : l’immobilier autrement, c’est possible

Rejoindre Viagimmo, c’est s’inscrire dans une démarche engagée, au cœur de sa société à mission, avec un modèle rentable et une vraie utilité sociale. C’est aussi bénéficier d’un accompagnement solide, d’outils adaptés et d’un Réseau à taille humaine, qui avance avec ses partenaires.

Nous avons hâte d’échanger avec vous lors du webinaire… et peut-être de vous accueillir bientôt au sein du Réseau.

