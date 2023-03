Immobilier Moselle : Les prix ont poursuivi leur progression en 2022

Dans son étude de mars 2023 sur les marchés immobiliers de la Moselle, la Chambre des Notaires de la Moselle indique une conjoncture immobilière en progression sur le territoire mosellan lors de l’année 2022. L’évolution des prix se rapproche du niveau national.

Un volume de ventes en augmentation sur 2022

Dans le département de la Moselle, le volume de ventes tous types confondus – maisons et appartements anciens, terrains à bâtir – est en augmentation sur 2022. Les chiffres varient de +2,7 % à 5,9 % selon le type de biens. L’évolution des indices de prix en Moselle poursuit sa progression en 2022, en phase avec la tendance nationale :

+5,6 % pour les appartements anciens (+5,8 % au national), soit 2 030 €/m², contre plus de 2 800 €/m² au niveau national.

(+5,8 % au national), soit 2 030 €/m², contre plus de 2 800 €/m² au niveau national. +5,9 % pour les maisons anciennes (+6,2 % au national), avec un prix de vente médian de 196 700 €, contre 270 000 € au national.

(+6,2 % au national), avec un prix de vente médian de 196 700 €, contre 270 000 € au national. +2,7 % sur l’année pour les terrains à bâtir, avec un prix médian qui atteint 71 400 €.

Ces chiffres sont à pondérer en fonction de la localisation géographique des biens. Il existe d’importantes disparités de prix selon les secteurs mosellans. De manière générale, quel que soit le type de bien, la hausse est plus importante au nord et à l’ouest du territoire.

A noter qu’en 2022, le nombre de transactions a été plutôt dynamique, comme depuis 2018, avec en moyenne un peu plus de 4 000 ventes estimées. Un pic à 4 700 transactions a même été atteint sur le troisième trimestre.

« Ces chiffres démontrent que l’année 2022 a été une excellente année, que le marché immobilier se porte toujours bien et a été en hausse constante, commente André Lombardi, Notaire à Metz, Président de la Chambre des notaires de la Moselle. Mais cette tendance haussière sera-t-elle pérenne et l’année 2023 sera-t-elle aussi bonne?«

Maisons anciennes : une hausse du prix de vente médian sur tout le territoire mosellan

En Moselle, les prix médians des maisons anciennes suivent la progression de la médiane nationale (hors Île-de-France), pour atteindre 196 700 euros. Idem pour Metz, avec un prix médian plus élevé (270 000 €). Depuis 2016, les évolutions annuelles sur ces deux territoires suivent approximativement les mêmes tendances haussières.

En revanche, les niveaux de prix et les évolutions annuelles diffèrent selon les secteurs mosellans, mais tous connaissent une hausse du prix de vente médian en 2022. Si l’ouest et le nord accueillent les secteurs les plus onéreux (agglomération messine, Metz), c’est dans le sud que l’on enregistre la plus forte augmentation : +18,7 % pour le Pays du Sel.

Les secteurs du sud de la Moselle sont également les zones les plus abordables avec 3 territoires avec un prix de vente médian inférieur à 140 000 €.

Les agglomérations de Metz et de Thionville portent le marché des appartements anciens

En 2022, le prix au m² médian des appartements anciens est de 2 390 € à Metz et de 2 030 € en Moselle. Sur les 10 dernières années, les évolutions annuelles sur chacun de ces territoires suivent les mêmes tendances haussières ou baissières, mais parfois dans des proportions différentes. Globalement, les évolutions à Metz sont davantage prononcées.

A noter que les 3 et 4 pièces concentrent à elles seules presque 60 % des transactions d’appartements anciens sur le département : 36 % de 3 pièces et 23 % de 4 pièces

Les prix supérieurs à la médiane départementale (2 030 €) se situent dans les communes des agglomérations de Metz et de Thionville. Toutes ces communes enregistrent par ailleurs une hausse du prix au m² médian sur un an, la plus forte étant à mettre au crédit de Hagondange (+11 %).

En Moselle, augmentation modérée pour les terrains à bâtir

Au contraire des marchés du bâti ancien, celui du foncier connaît une augmentation plus modérée. Le prix de vente médian d’une parcelle en Moselle s’établit à 71 400 €, soit une évolution annuelle de +2,7 %. Par ailleurs, plus des deux tiers des terrains à bâtir vendus ont une superficie inférieure à 1000 m².

A l’échelle du département, la part des transactions de terrains à bâtir d’une superficie inférieure à 600 m² a augmenté tandis que celle de toutes les autres surfaces a baissé. Ces évolutions s’expliquent en partie par des déplacements du marché vers des parcelles plus petites.

Source : La Chambre des Notaires de la Moselle