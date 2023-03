Journée mondiale de la procrastination : 7 conseils pour ne plus rien remettre à demain

Le 25 mars est la Journée Mondiale de la Procrastination, une journée qui rappelle à chacun l’importance de ne pas remettre au lendemain les tâches qui doivent être accomplies.

Pour aider tous les procrastinateurs, et ils sont nombreux, à ne plus remettre ce qui doit être fait à demain, Selectra, spécialiste de la comparaison des fournisseurs d’énergie, des opérateurs mobiles, des services Internet et des assurances, livre 7 conseils.

Etablissez une To Do List

Avant tout, il est primordial de commencer par la fameuse To Do List : une To Do List qui comporte des actions déjà listées, paraît moins intimidante, cela donne une certaine satisfaction de rayer les tâches accomplies.

Commencez par des tâches plus faciles

Commencez par les tâches faciles et les plus courtes pour vous mettre en marche. Cela aide à créer une dynamique positive et à vous mettre dans un bon état d’esprit pour aborder les tâches plus importantes.

Établissez des objectifs clairs et spécifiques

Etablissez des objectifs spécifiques, précis et mesurables plutôt que de vous fixer des objectifs généraux.

Utilisez un planificateur ou un agenda

Planifiez votre journée, votre semaine ou votre mois à l’avance. Cela vous aidera à vous concentrer sur ce que vous devez faire et vous évitera de vous éparpiller.

Évitez les distractions

Identifiez les distractions qui vous empêchent de vous concentrer et essayez de les éviter. Éteindre son téléphone portable ou supprimer les notifications sur son ordinateur pendant la réalisation de certaines tâches, sont de bons réflexes à avoir.

Trouvez un partenaire de responsabilité

Trouvez quelqu’un qui peut vous aider à respecter vos engagements et vos objectifs tout en vous accompagnant et vous encourageant dans votre progression.

Récompensez-vous

Lorsque vous avez terminé une tâche importante, accordez-vous une récompense. Cela peut vous aider à rester motivé et à vous concentrer sur vos objectifs à long terme.

Une solution pour les procrastinateurs les plus résolus

Depuis 2007, Selectra propose un service complet qui permet de ne plus se soucier de toutes les tâches administratives. Que ce soit pour souscrire un nouveau contrat d’énergie, résilier un forfait téléphonique, comparer des assurances… Selectra joue un rôle clé pendant un déménagement par exemple en prenant en charge toutes les démarches : un simple appel et tout est pris en charge.

« Nous savons à quel point il peut être difficile de s’occuper de toutes ces tâches administratives, de comparer toutes ses offres entre elles et de s’en sortir avec la plus intéressante, surtout lorsque l’on manque de temps ou de motivation. C’est pourquoi notre service aide nos clients à gagner du temps et de l’argent tout en se libérant de ces contraintes », explique Xavier Pinon, cofondateur et directeur général de Selectra.

Source : Selectra