6 astuces pour faire de la pose de papier peint un jeu d’enfant

Poser du papier peint vous fait peur ? On vous comprend et pourtant ce n’est pas difficile. Suivez les conseils de Lauren Kavanagh, directrice artistique et experte du papier peint.

Artistique, design, élégant, végétal…, le papier fait des miracles dans nos intérieurs. Malheureusement, nombreuses sont les personnes qui renoncent, se contentant de la peinture par peur d’une installation trop fastidieuse, ou qui font appel à des installateurs professionnels car elles ne se sentent pas suffisamment sûres d’elles pour le faire correctement. En effet, ma pose de papier peint peut sembler intimidante pour les bricoleurs novices.

En tant que directrice artistique chez Hovia, marque de décoration et spécialiste en papiers peints, Lauren Kavanagh a installé beaucoup de papiers peints au cours de sa carrière. Mais comme tout le monde, elle a commencé comme débutante et craignait sa première pose. Aujourd’hui, elle veut montrer que c’est plus facile qu’on ne le pense et vous livre ses conseils.

Acclimatez les rouleaux de papier

C’est une étape importante à ne pas manquer ! J’ai appris qu’il est bon de laisser le papier peint s’acclimater à la pièce pendant au moins 24 heures avant de le poser. Il suffit de le sortir de son emballage, dérouler légèrement les rouleaux et les laisser dans la pièce où le papier peint sera installé.

Laissez sécher le mur pendant 24 heures

Après avoir rebouché les fissures du mur, poncé les parties rugueuses et nettoyé le mur avec une éponge imbibée d’eau tiède et de savon doux, il faut laisser sécher le mur pendant au moins 24 heures. Cela garantira que le mur soit complètement sec avant la pose et permettra au papier peint d’adhérer à la meilleure surface possible.

Préférez un mur clair ou blanc

Je recommande de peindre le mur en blanc ou dans une couleur claire et unie si ce n’est pas déjà le cas. Si le mur a un motif, il est préférable de le remplacer par une couleur uniforme.

Cela permet de s’assurer que la couleur ou le motif du mur ne se voit pas à travers le papier peint. La plupart des papiers peints ne sont pas épais. Par conséquent, si le papier peint est de couleur claire et que le mur est de couleur foncée, la couleur foncée peut apparaître sous le papier.

Appliquez la colle sur le mur, pas le papier

La plupart des papiers peints modernes sont fabriqués à partir d’un matériau intissé, et la façon la plus simple de les installer est d’encoller le mur.

Traditionnellement, le papier peint est encollé en l’étalant sur une table d’encollage et en appliquant la colle directement sur le papier. Cette méthode est salissante, c’est pourquoi je préfère simplifier les choses en appliquant la colle sur le mur section par section et en pressant simplement les lés de papier peint sur le mur encollé.

Rien de mieux qu’une lame bien aiguisée

À la fin de la pose, des restes de papier peint pendront sur les bords et il faudra les découper proprement pour obtenir une finition parfaite. Je recommande d’utiliser un cutter pour découper les chutes. Mais attention, une lame émoussée peut déchirer le papier. Veillez donc à ce que votre cutter soit bien aiguisé en changeant votre lame tous les quelques mètres, surtout si vous travaillez sur un panoramique très large.

Posez-le à deux !

Il est généralement utile de faire appel à une deuxième personne pour installer un papier peint. Vous pouvez en faire une activité fun et en musique, en offrant une pizza en récompense… à déguster devant votre papier peint. La présence de quelqu’un d’autre n’est pas forcément nécessaire si le papier est facile à installer seul. Mais pour les types de papiers épais ou les lés larges, je recommande toujours deux personnes ou plus pour que les choses se passent au mieux.

Source : Hovia