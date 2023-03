Crédit immobilier : IZICREDIT, la plateforme qui met en relation directe banques et emprunteurs

Forte augmentation des taux de crédit immobilier (+3 % sur toutes les durées), encouragement à la rénovation énergétique, standardisation des conditions de crédit (taux d’endettement limité à 35%), inflation… C’est dans ce contexte compliqué pour les acheteurs que la start-up française IZICREDIT, fondée par Aymeric de Tapol et Adrien Hintzy, a fait le pari de se lancer sur un marché de l’immobilier marqué par une accélération des usages digitaux de recherche de crédit qui ont plus que doublé en 3 ans. Objectif ? Simplifier la recherche de crédit immobilier en mettant en relation directe les banques et les emprunteurs et en supprimant toute intermédiation.

Faciliter l’accès au crédit en supprimant les intermédiaires

Avec son modèle, IZICREDIT veut donner aux emprunteurs un accès simple, rapide et transparent à l’ensemble des banques sur le modèle d’un appel d’offres. IZICREDIT offre ainsi un gain de temps considérable tant pour les emprunteurs que pour les banques en supprimant les intermédiaires. La plateforme procède à un appel d’offres, auprès des banques, qui permet de regrouper et comparer l’ensemble des propositions de crédits et ainsi d’optimiser les chances d’obtention d’un crédit aux meilleurs taux et conditions pour les futurs acquéreurs.

Pour les banques aussi, IZICRÉDIT est d’une remarquable efficacité car elle leur donne accès à des dossiers très qualifiés d’emprunteurs en recherche de crédit immobilier. En intégrant les technologies d’eKyc et d’Open Banking, la plateforme vérifie tous les dossiers et ainsi garantit la fiabilité des données.

“Notre objectif est de diviser par 3 le coût d’acquisition des banques et leur redonner les clefs de leur acquisition client”, confirme Adrien Hintzy.

Challenger l’ensemble des banques en quelques clics

IZICRÉDIT facilite l’accès au crédit immobilier en simplifiant la constitution du dossier et la consultation des banques en toute transparence grâce à un on boarding digital unique et une mise en relation directe entre banques et particuliers via un appel d’offres.

L’emprunteur ne paiera qu’un forfait de 500 € au succès, c’est-à-dire uniquement si le crédit est accepté, soit une tarification au moins 4 fois inférieure par rapport aux courtiers.

“Dépassant le système du courtage, traditionnel ou digital, nous apportons transparence et compétitivité via une plateforme dédiée pour les emprunteurs et les banques. Le “speed dating” appliqué au crédit immo !”, déclare Aymeric de Tapol.

La plateforme de financement des biens immobiliers verts

Acteur engagé dans la transition énergétique, IZICREDIT a pour ambition de devenir la plateforme de verdissement du portefeuille immobilier des banques.

Son ambition est d’inciter à la sobriété énergétique des biens financés au travers de la plateforme et ainsi de permettre aux acquéreurs de biens à faible empreinte environnementale ou rénovant leurs biens de faire des économies d’énergie sur le long terme, et de bénéficier de conditions de crédit plus favorables et aux banques de soutenir encore davantage la transition énergétique et de verdir leur portefeuille immobilier en soutenant des projets verts ou qui seront rénovés.

Une équipe de managers complémentaire

Depuis sa création en 2021 et après une 1ère levée de fonds de plus de 500k€ clôturée en Juillet 2022, les deux co-fondateurs, Aymeric de Tapol et Adrien Hintzy, fort de leur expérience respective de plus de 15 ans dans le monde de l’entreprise, ont renforcé leur équipe avec l’arrivée de Mouna Tarrzi, la CTO, passée par des grands noms industriels (Gemalto) et de la Tech (Slimpay, Acheel), ainsi que le recrutement de 6 autres talents.

Ensemble ils ont conçu et développé une plateforme SaaS de financement direct reposant sur un algorithme et des technologies au service de la simplification du crédit immobilier. Pour accélérer leur développement, ils ont pour objectif de recruter une quinzaine de nouveaux collaborateurs à horizon fin 2023.