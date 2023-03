Assurance d’un crédit immobilier : Tout ce que vous devez savoir

Découvrez notre guide complet sur l’assurance emprunteur pour un crédit immobilier : choix des garanties, tarifs, délégation d’assurance et conseils pour trouver la meilleure offre adaptée à votre profil.

L’assurance d’un crédit immobilier est une étape cruciale pour les emprunteurs lors de la souscription d’un prêt. Elle permet d’être assuré sur la période de crédit immo et d’assurer la sécurité financière des emprunteurs et des banques.

Dans cet article, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur l’assurance emprunteur et comment choisir la meilleure offre pour votre projet immobilier.

Pourquoi souscrire une assurance emprunteur pour un crédit immobilier ?

L’assurance emprunteur est un élément incontournable lors de la souscription d’un prêt immobilier. Elle protège l’emprunteur et la banque en cas d’imprévus, tels que le décès, l’invalidité ou l’incapacité de travail.

Dans cette partie, découvrez pourquoi il est important de souscrire une assurance emprunteur et comment la loi encadre la délégation d’assurance.

La protection de l’emprunteur et de la banque

L’assurance emprunteur est une garantie exigée par les banques lors de la souscription d’un prêt immobilier. Elle protège à la fois l’emprunteur et la banque en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité de travail ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).

En souscrivant une assurance emprunteur, vous assurez le remboursement du capital restant dû à la banque en cas d’événements imprévus.

La loi et la délégation d’assurance

La loi Lagarde permet aux emprunteurs de choisir librement leur assurance emprunteur, en dehors de l’offre proposée par leur banque, grâce à la délégation d’assurance.

Cette liberté de choix permet de comparer les offres et de réaliser des économies sur le coût total du crédit immobilier.

Le marché de l’assurance emprunteur regorge d’offres et de garanties diverses. Pour vous aider à faire le bon choix, nous vous présentons les critères clés à prendre en compte, tels que les garanties proposées, la quotité d’assurance, le tarif et les possibilités de résiliation en cours de contrat.

Les garanties proposées

Les garanties proposées par les assureurs varient en fonction de l’offre et du profil de l’emprunteur. Il est important de vérifier que les garanties incluses dans le contrat d’assurance correspondent à vos besoins et à votre situation. Les principales garanties proposées sont :

Décès

Invalidité

Incapacité temporaire de travail (ITT)

Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

La quotité d’assurance

La quotité d’assurance représente la part du capital emprunté qui sera couverte par l’assurance emprunteur. Elle est exprimée en pourcentage et peut varier entre 100% (chaque emprunteur est assuré à 100% du montant du prêt) et 50% (chaque emprunteur est assuré à 50% du montant du prêt) pour un couple d’emprunteurs. La quotité choisie influencera le coût de l’assurance.

Le tarif de l’assurance emprunteur

Le tarif de l’assurance emprunteur dépend de plusieurs facteurs, tels que l’âge, la santé, la profession et les garanties choisies. Pour trouver la meilleure offre, il est conseillé de comparer les tarifs et les garanties proposées par plusieurs assureurs.

La résiliation et la loi Hamon

La loi Hamon permet aux emprunteurs de résilier leur contrat d’assurance emprunteur au cours de la première année de souscription. Cette possibilité offre une certaine flexibilité pour changer d’assurance si une meilleure offre est trouvée ou si votre situation change.

Après la première année, la résiliation annuelle est possible grâce à l’amendement Bourquin, sous réserve de respecter un préavis de deux mois avant la date d’échéance du contrat.

Les étapes pour souscrire une assurance emprunteur pour un crédit immobilier

Souscrire une assurance emprunteur pour un crédit immobilier peut sembler complexe. Pour vous faciliter la tâche, nous vous guidons à travers les principales étapes à suivre, depuis la comparaison des offres sur le marché jusqu’à la signature du contrat d’assurance emprunteur.

Comparer les offres sur le marché

La première étape pour choisir la meilleure assurance emprunteur consiste à comparer les offres disponibles sur le marché. N’hésitez pas à demander des devis auprès de différents assureurs et à utiliser des comparateurs en ligne pour trouver l’offre la plus adaptée à votre profil et à votre projet immobilier.

Préparer son dossier

Avant de souscrire à une assurance emprunteur, il est important de bien préparer son dossier. Voici les documents généralement demandés par les assureurs :

Une demande d’adhésion

Un questionnaire médical

Des justificatifs d’identité et de domicile

Des justificatifs de revenus

Signer le contrat d’assurance emprunteur

Après avoir comparé les offres et choisi l’assurance emprunteur qui vous convient, il ne vous reste plus qu’à signer le contrat. Assurez-vous de bien comprendre les conditions du contrat, notamment les garanties, les exclusions, les franchises et les modalités de remboursement.

L’assurance d’un crédit immobilier est une étape clé pour réussir votre projet immobilier. En comparant les offres et en choisissant une assurance adaptée à votre profil et à vos besoins, vous pourrez réaliser des économies sur le coût total de votre emprunt et sécuriser votre projet.

Alors, n’hésitez plus, lancez-vous dans la recherche de la meilleure assurance emprunteur pour votre crédit immobilier !

FAQ : Questions fréquentes sur l’assurance emprunteur pour un prêt immobilier

Qu’est-ce qu’une assurance emprunteur ?

L’assurance emprunteur est une garantie exigée par les banques lors de la souscription d’un prêt immobilier. Elle protège l’emprunteur et la banque en cas d’événements imprévus tels que le décès, l’invalidité ou l’incapacité de travail, en assurant le remboursement du capital restant dû.

Quelles sont les garanties proposées par les contrats d’assurance emprunteur ?

Les garanties les plus courantes proposées par les contrats d’assurance emprunteur incluent le décès, l’invalidité, l’incapacité temporaire de travail (ITT) et la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA). Les garanties varient en fonction de l’offre et du profil de l’emprunteur.

Qu’est-ce que la délégation d’assurance ?

La délégation d’assurance permet aux emprunteurs de choisir librement leur assurance emprunteur, en dehors de l’offre proposée par leur banque. Cette liberté de choix, encadrée par la loi Lagarde, permet de comparer les offres et de réaliser des économies sur le coût total du crédit immobilier.

Comment est calculé le tarif d’une assurance emprunteur ?

Le tarif de l’assurance emprunteur dépend de plusieurs facteurs, tels que l’âge, la santé, la profession et les garanties choisies. Les assureurs établissent un taux en fonction du profil de l’emprunteur et du montant du capital emprunté.

Qu’est-ce que la quotité d’assurance ?

La quotité d’assurance représente la part du capital emprunté qui sera couverte par l’assurance emprunteur. Elle est exprimée en pourcentage et peut varier en fonction du nombre d’emprunteurs et de la répartition souhaitée.

Est-il possible de résilier son contrat d’assurance emprunteur en cours de prêt ?

Oui, la loi Hamon permet de résilier son contrat d’assurance emprunteur au cours de la première année de souscription. Après la première année, la résiliation annuelle est possible grâce à l’amendement Bourquin, sous réserve de respecter un préavis de deux mois avant la date d’échéance du contrat.

Comment comparer les offres d’assurance emprunteur sur le marché ?

Pour comparer les offres d’assurance emprunteur, il est recommandé de demander des devis auprès de différents assureurs et d’utiliser des comparateurs en ligne. Prenez en compte les garanties proposées, le tarif, la quotité d’assurance et les conditions de résiliation pour choisir l’offre la plus adaptée à votre situation.

