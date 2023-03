« L’immobilier, une passion française », Romain Odano (Nestenn)

L’intérêt des Français pour l’immobilier ne se dément pas. Pour preuve, le nombre de visiteurs de Franchise Expo en recherche de reconversion professionnelle qui se précipitent aux stands des franchises immobilières. Témoignage de Romain Odano, directeur du développement de Nestenn au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Vous avez reçu le label Great Place to Work 2023. Que représente cette distinction pour Nestenn ?

Romain Odano : Ce label récompense les efforts de recrutement de Nestenn et surtout la fidélisation des 2 000 personnes qui composent nos équipes. Nous en sommes très fiers car ce n’est pas un label, basé sur un taux de réponses et de satisfaction assez élevé, qui est facile à obtenir

Mon Podcast Immo : Que fait un directeur du développement à Franchise Expo ?

Romain Odano : D’abord, soutenir nos équipes qui sont sur le salon. Notre objectif, c’est d’aller à la rencontre des personnes en reconversion professionnelle et des agents immobiliers. Le principe c’est d’afficher fièrement nos valeurs.

Mon Podcast Immo : En quoi la franchise séduit-elle les personnes en reconversion professionnelle ?

Romain Odano : La franchise permet d’aller plus vite, plus loin. C’est une réponse extrêmement intéressante à l’entreprenariat en général et dans secteur de l’immobilier en particulier. Elle représente 25 % des agences immobilières pour un chiffre d’affaires de plus de 50 % de l’ensemble du secteur.

Mon Podcast Immo : Quel est votre rôle dans la période de ralentissement actuelle ?

Romain Odano : Nous avons un rôle de rééquilibrage des forces face au bashing sur le marché immobilier de la part de certains médias. Donner une information ne suffit pas, il faut l’expliquer. Expliquer comment une crise du financement peut entraîner un ralentissement du marché immobilier, mais qui est finalement une situation de retour à la normale qui peut être souhaitable, par exemple sur la gestion des stocks.

Mon Podcast Immo : Quels sont les atouts pour réussir dans une franchise immobilière ?

Romain Odano : Une capacité de travail, d’abord. La franchise apporte énormément, mais ça nécessite beaucoup de travail. Ensuite, une capacité d’écoute et une certaine adaptabilité pour appliquer la méthode proposée par la franchise.

Mon Podcast Immo : Quel est le prix du ticket d’entrée pour entrer à Nestenn et qu’elle est la rentabilité d’une franchise ?

Romain Odino : Créer une agence immobilier demande un investissement global compris entre 120 000 et 180 000 euros selon l’implantation. L’apport financier doit correspondre à 30 % du montant total du projet.

Question rentabilité, nous promettons aux franchisés une affaire qui tourne et qui grâce au multiservice se valorise. Pour preuve, aujourd’hui nous ouvrons des agences et nous n’en fermons pas.

Romain Odino : Avec 470 agences en France et à l’international, il reste encore quelques secteurs à développer comme la Normandie, le Nord, quelques ville dans le Centre (Bourges, Clermont-Ferrand, Limoges). C’est d’ailleurs pour cela que nous sommes présents à Franchise Expo.

Mon Podcast Immo : Quelles sont les préoccupations des visiteurs qui viennent vous voir ?

Romain Odano : Ils sont d’abord dans une logique de reprise, ils sont positifs.

Et nous sommes là pour leur expliquer comment fonctionne le marché immobilier, quels sont les acteurs, les paramètres exogènes qui peuvent influencer le marché.

Mon Podcast Immo : Vous privilégiez les reconversion professionnelle. Y a-t-il des secteurs qui réussissent mieux que les autres ?

Romain Odano : Pas forcément car le principe d’une franchise c’est d’avoir une certaine homogénéité dans la capacité à former. Mais en tant qu’entreprise immobilière, nous avons des connexions logiques avec les secteurs de la banque et de l’assurance, parfois le marché de l’automobile. Depuis la crise sanitaire, nous avons vu arriver énormément des candidats cadres et cadres supérieurs issus de la distribution et grande distribution. En fait, l’immobilier attire, c’est une passion française.